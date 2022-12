Meriendas para niños: las caseras son siempre mejores

Los tentempiés de supermercado pensados para los niños son una opción cómoda, sin embargo, a menudo no son saludables. Es mejor elegir alternativas como frutas y verduras troceadas, mucho más sanos. Los refrigerios más sustanciosos, como palitos o muffins, también se pueden hornear rápidamente en casa.

Tortitas de arroz, palitos, galletas, pastas, batidos, zumos de frutas.... existe una una gran selección de productos supuestamente adecuados para los niños. Sin embargo, con demasiada frecuencia, estos refrigerios contienen demasiados aditivos, azúcares añadidos, grasas refinadas de mala calidad, sal, etc., lo que los convierte lo opuesto a lo que una dieta sana y equilibrada requiere.

Cuidado con los tentempiés

A media mañana o a media tarde, a los niños no les viene mal tomar una pequeña ración de energía y nutrientes. Hay que tener en cuenta que su gasto energético suele ser proporcionalmente mayor al de las personas adultas.

Pero si los tentempiés son demasiado calóricos y saciantes, cabe el riesgo de que los niños prefieran alimentarse con ellos y rechacen las comidas principales. Por tanto, los tentempiés solo tienen lugar si el niño ya come bien en las comidas principales y tiene un peso adecuado.

LECTURA RECOMENDADA 6 meriendas saludables para niños que no rechazarán

Snacks naturales: frutas y verduras

Los tentempiés más saludables son las frutas (plátano, naranja, mandarina, etc.), los frutos secos y frutas desecadas (nueces, almendras, pasas, etc.) y las verduras (palitos de zanahoria, pepino, tomates, etc.). Estos alimentos se pueden guardar en la fiambrera o la mochila y los tiene siempre a mano.

En los niños más pequeños son frecuentes los accidentes con alimentos redondos que se pueden tragar. Por esta razón, los tomates cherry, por ejemplo, deben cortarse en cuartos para que no bloqueen la tráquea si se tragan accidentalmente.

Tentempiés rápidos al horno que puedes hacer en casa

Solo tienes que elegir los ingredientes naturales, si es posible, de producción ecológica.

Palitos de espelta

Ingredientes:

250g de harina integral de espelta

50 ml de aceite de oliva virgen extra

1 plátano

1 trozo de manzana rallada

Elaboración:

Haz una masa a partir de la harina de espelta, el aceite, el plátano maduro machacado y un trozo de manzana rallada. Forma rollos del grosor de un dedo. Hornea los palitos durante 25 minutos a 180 ºC en un horno precalentado.

Si lo deseas, puedes "rebozarlos" con algunas semillas de sésamo o pipas de girasol antes de hornearlos.

LECTURA RECOMENDADA 5 recetas para la merienda saludable perfecta

Panecillos sin azúcar

Ingredientes:

85 g de avena

1 manzana finamente picada

65g de pasas

1 cucharada colmada de aceite de coco virgen extra de producción ecológica

1 cucharadita de bicarbonato sódico

Elaboración:

Mezcla la avena con la manzana finamente picada, añade las pasas y una cucharada colmada de aceite de coco y luego mezcla los ingredientes hasta obtener una masa uniforme. Finalmente, agrega una cucharadita de bicarbonato y mete la masa en moldes para muffins. Hornea durante 15 a 20 minutos a unos180 ºC.

Cuidado con las recetas con miel

Tú decides qué harina usas cuando horneas para niños. Si tú hijo tiene un sistema digestivo sensible, puedes hacer excelentes snacks sin gluten con harinas como la de trigo sarraceno, amaranto o quinoa.

Pero debes tener cuidado, la miel o el sirope de agave no deben convertirse en la alternativa al azúcar industrial, porque son demasiado ricos en fructosa (en exceso, este azúcar complejo sobrecarga al hígado). Si necesitas añadir algo de dulce, puedes recurrir al xilitol o la pasta de dátiles.