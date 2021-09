10 recetas fáciles y rápidas para toda la familia

1 / 10

Las cenas entre semana se pueden convertir en una verdadera pesadilla. Llegamos a casa cansados, no nos apetece cocinar, a los niños no les apetece comer...

Una solución sencilla pueden ser las bandejas de verdura con proteína vegetal. Para preparar esta cena, elige algún tubérculo rico en hidratos de carbono como patata o boniato, añade otra verdura como pimientos, brócoli, coles de Bruselas, coliflor o zanahoria, y proteína vegetal a tu gusto como garbanzos cocidos, tofu, seitén o tempeh…

Corta todo en dados, sazona con sal y especias y rocía bien con aceite de oliva. Mezcla bien y haz en el horno a 200 grados unos 45 minutos.

Después cada miembro de la familia se puede servir su plato según sus necesidades variando la cantidad de verdura y los tubérculos.

Foto: Stockfood