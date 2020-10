Cocinillas, solidarios e informados: así son los veganos

En muchas ocasiones, en un grupo de gente, el simple hecho de mencionar el veganismo o que alguien se ha hecho o piensa hacerse vegano desencadena una encendida conversación. Todo el mundo parece tener una opinión formada sobre los veganos, pero no siempre con mucha información detrás. Al contrario, lo habitual es que en esa conversación aparezcan un tópico detrás de otro. ¿Se sabe realmente cómo son los veganos? ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Su día a día?

No hay dos personas iguales y tampoco, claro está, entre los veganos. Pero algunos datos sí nos pueden ayudar a romper con algunos tópicos y conocer mejor a un colectivo tan heterogéneo como a veces incomprendido. Es lo que ha querido conseguir Quinto Mandamiento, un blog sobre cultura vegana y tienda online, realizando una completa encuesta a 489 personas veganas de España sobre sus hábitos de consumo, sus gustos y marcas preferidas, su activismo y sus figuras de referencia, entre otros muchos aspectos.

La encuesta se realizó a lo largo de este mes de octubre en todas las comunidades autónomas españolas y constaba de 16 preguntas, para ofrecer una visión panorámica del veganismo en España. El estudio revela datos tan interesantes como que los veganos suelen ser cocinillas y solidarios, que muchos han llegado al veganismo después de pasar por el vegetarianismo o que también algunos de ellos veían a los veganos como "bastante raros" antes de dar el paso.

A partir de las menciones espontáneas aparecidas en el cuestionario, el estudio ha creado también un ranking de las personas veganas más influyentes de España, entre las que aparecen algunos de nuestros colaboradores, como Marta Martínez, Cristina Rodrigo o Lucía Martínez, y famosos como los actores Dani Rovira y Clara Lago.

¿Por qué son veganos los veganos?

Es la gran pregunta y aquí la motivación es clara para la mayoría: el 83% de las personas veganas lo son por los animales. Respetar los derechos animales y no contribuir a su sufrimiento es el motivo principal por el que la mayoría de personas eligen hacerse veganas.

El 17% restante arguyó otras motivaciones, principalmente la salud y la sostenibilidad.

Si creías que algunas personas se hacen veganas porque está de moda, no parece que sea ese el caso. Aunque sí coincides en tu percepción con la mitad de los veganos: existe entre el 55% de los encuestados la percepción de que hay una minoría de personas que lo son por tendencia, y no por motivaciones éticas.

Lo que en muchos casos determinó a los encuestados a dar el paso hacia el veganismo fue el visionado de documentales sobre veganismo (el 43%). Pero muchos otros se decidieron a raíz del contacto con sus animales de compañía (16%). Por cierto, que el 77% del colectivo convive con otros animales en casa. El roce hace el cariño... y nos da conocimiento.

Tomar la decisión no siempre es fácil, sobre todo cuando no se tiene apoyo alrededor. Pero, si te estás planteando dar el paso y crees que el rechazo de los demás puede ser el gran problema, te gustará saber que no es la experiencia de todos los veganos encuestados. En más de la mitad de los casos (55%) obtuvieron el apoyo incondicional de su círculo social, fundamentalmente la familia.

De hecho 7 de cada 10 personas encuestadas sostiene que su decisión suscita cuando menos curiosidad en su entorno. Algunos incluso han llegado con el tiempo a convencer a la familia o a algunos de sus amigos a veganizar su dieta en mayor o menor grado.

Otro dato interesante es que la mayoría de personas no se hacen veganas de la noche a la mañana. Sí, las hay. Pero la mayoría, el 74%, llegó a hacerse vegano tras una transición vegetariana.

Al 73% de los veganos les gusta cocinar (y muchos saben de nutrición)

Destaco este dato, porque nada me parece más revelador para romper con ese tópico de que seguir una dieta vegana es para gente que no disfruta con la comida o que se conforma con una dieta aburrida.

El 73% de las personas veganas disfruta cocinando y muchas empezaron a cocinar más tras hacerse veganos. Llevar una alimentación vegana les supuso descubrir un nuevo mundo de sabores, texturas y posibilidades. Muchos veganos descubren incluso que les gustan alimentos que antes rechazaban.

Ah, y si temes por si tienen o no tienen criterio a la hora de llevar una dieta sin carencias, toma nota: 9 de cada 10 encuestados se informa y utiliza la abundante información nutricional asociada al veganismo que tiene a su alcance para poder llevar una alimentación equilibrada y saludable. De hecho, el 77% se siente más sano desde que adoptó una dieta vegana.

Puede que la motivación ética esté muy por delante de la salud a la hora de dar el paso hacia el veganismo, pero eso no significa que la salud queda olvidada por el camino. O al menos no en la mayoría de casos: solo el 4% de los encuestados no asoció la dieta vegana con mejoras en su salud.

Y un apunte más que nos dice mucho sobre el movimiento vegano. El 80% de los entrevistados apoya el consumo de productos locales y, a igual sabor, precio y calidad, eligiría antes una marca local que una venida de lejos.

Entre el top 10 de sus marcas preferidas aparecen, de hecho, 5 marcas españolas. Heura, la marca catalana de proteína vegetal, y Mommus un productor de quesos vegetales de Elche, son las más mencionadas con diferencia. Los embutidos vegetales Avus, el chorizo vegano a base de calabaza Calabizo y al empresa barcelonesa Vegetalia, con un amplio surtido de productos vegetales, se encuentran también entre las más apreciadas.

Los tópicos que más se encuentran los veganos

Salen en muchas conversaciones y los veganos se ven obligados a desmontarlos a menudo. Al preguntar a los encuestados cuáles eran las frases o comentarios tópicos con los que más se encuentran en su día a día, muchos coincidieron:

Pero, entonces, ¿qué comes?

¿Y de dónde vas a sacar las proteínas?

Las plantas también sienten.

También mucha gente ve a los veganos como "raros". Lo divertido es ver que algunos veganos admiten que a ellos les pasaba algo parecido antes de dar el paso. Es cierto que la mayoría de los encuestados sentían una clara simpatía por el movimiento vegano antes de hacerse vegan, pero no todos, o al menos no sin reservas: 3 de cada 10 confiesan que ellos antes también veían a los veganos como "bastante raros".

Otro de los tópicos que ha circulado en los últimos tiempos es que los veganos rechazan tener relaciones con las personas no veganas. Es lo que se conoce como vegasexualidad. Entre los encuestados, solo el 17% defendieron esta opción. De hecho, aunque la mayoría preferiría encontrar una pareja vegana, solo el 44% de los que estaban en una relación estable la tenían con otra persona vegana.

Activistas y solidarios

Lo decimos a menudo. El veganismo es mucho más que no comer productos de origen animal. Es toda una filosofía de vida y la motivación ética va por delante. Por eso muchos veganos, además de aplicar el veganismo a su vida, tienen un espíritu idealista y afán transformador.

El estudio lo corrobora: un 64% colabora con causas animalistas, especialmente con santuarios de animales, y un 52% colabora con asociaciones sin ánimo de lucro de carácter no animalista, sea realizando un voluntariado o aportaciones económicas.

Y eso que 8 de cada 10 creen que no tendrán la suerte de ver, en su vida, el fin de la explotación animal.

Los veganos más influyentes de España

A partir de la encuesta, Quinto Mandamiento también ha elaborado un ranking de las personas más revelantes dentro del veganismo en España. Encabeza la lista la bloggera Gloria Carrión, de La Gloria Vegana, y le sigue, en el puesto número 2, el actor Dani Rovira.

Jenny Rodríguez, Aída Lídice, Clara Lago, Ally Vispo, Lucía Martínez y Marta Martínez son otras de las personalidades que se encuentran en lo más alto del ranking.