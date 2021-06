"Incluir a la naturaleza en tu testamento es una forma de irte dejando huella"

Son muchos los pequeños gestos que podemos hacer en nuestro día a día para contribuir a crear un mundo mejor, como adoptar unos hábitos más sostenibles, apostar por un consumo más responsable o colaborar con alguna asociación que protege a los animales o ayuda a otras personas. Pero hay una opción tal vez menos conocida que también nos podemos llegar a plantear: la de contribuir a esa causa una vez ya no estemos.

Bárbara Crespi es responsable de legados para la naturaleza de la organización WWF España, la antigua Adena. Se encarga de informar a las personas interesadas en esta opción cuando se plantean la posibilidad de legar sus bienes o una parte de sus bienes a esta organización conservacionista, que lleva más de 50 años cuidando de la naturaleza en nuestro país: de la flora y la fauna salvajes, de los ríos, el mar y los humedales, de los bosques.

Es lo que se conoce como testamento o legado solidario, que no es más que legar nuestros bienes o una parte de nuestros bienes a una ONG con cuyos valores nos sentimos identificados. Convertimos así esa aportación en nuestro pequeño legado a un mundo que seguirá palpitando cuando nosotros ya no estemos.

Hacer testamento solidario en favor de la naturaleza

WWF España forma parte de la red de WWF, la mayor organización independiente dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente en todo el mundo. Uno de sus impulsores en España fue el célebre naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, cuyo legado no solo pervive en muchos de los proyectos de conservación que se desarrollan hoy, sino en el espíritu de la mayoría de personas que aprendieron a amar la naturaleza y los animales gracias a su labor y su carisma.

Desde WWF España reivindican ese legado y explican que hacer testamento solidario en favor de una organización que lucha por la conservación de la naturaleza es una forma de dejar algo tuyo a la naturaleza y la naturaleza a los tuyos. Desde Cuerpomente hablamos con Bárbara Crespi, de WWF España, sobre la herramienta de testamentos y legados solidarios, sobre sus posibilidades y todo lo que representa.

–No todo el mundo sabe qué es un testamento o legado solidario…

–No, todavía es algo poco conocido. Por eso es importante explicarlo bien y transmitir que el testamento solidario es lo mismo que un testamento corriente, solo que incluyendo a una o varias ONG. Te cuesta lo mismo, 40-50 euros, y se puede cambiar todas las veces que quieras.

–¿Por qué debería alguien plantearse la opción de hacer un testamento solidario?

–Nadie debería... es algo totalmente libre. Pero lo interesante de darlo a conocer es que te ofrece un canal para poder ser solidario una vez ya no estés. Es muy buena opción, por ejemplo, para gente que quizá no haya tenido tantos medios, pero que se pregunta qué hacer con lo que tiene una vez no esté. También para personas que ya colaboran con una o varias causas y simplemente quieren seguir apoyándolas cuando ya no estén.

Es una cuestión de cómo quieres irte de aquí, y de irte dejando huella.

Cómo hacer un testamento o legado solidario

–¿Tiene alguna limitación el testamento solidario? ¿Puede dejar alguien todos sus bienes a una ONG o existen limitaciones?

–El testamento solidario, en cuanto implica disponer de tus bienes en beneficio de tercero, debe respetar las limitaciones legales, como las legítimas en el Derecho común. Pero salvada esta limitación, puedes dejar tus bienes, o la porción de ellos de libre disposición, a amigos… o una ONG, a quien tú quieras.

–¿Tiene sentido legar solo una pequeña cantidad? Aceptar una herencia suele tener un coste…

–No en todos los países es así, pero en España una ONG que goza de los beneficios del mecenazgo no paga impuestos por recibir bienes en herencia. Además, el causante, o sus herederos, gozan de ciertos beneficios fiscales por esta disposición en favor de una ONG.

–Si alguien decide que quiere hacer testamento solidario, ¿por dónde debería empezar?

–Lo más importante es saber a quién quieres dejar y qué quieres dejar. A partir de ahí, lo que recomendamos es contactar con la ONG, sea cual sea: tienes que saber los nombres y apellidos que has de poner... o la razón social y luego el CIF, para que esté todo bien indicado en el testamento.

En muchas ONGs, y es el caso de WWF España, al contactar vas a recibir además asesoramiento legal de forma gratuita. Al fin y al cabo, aunque el testamento es un documento muy sencillo, no deja de ser un documento legal, te interesa que esté bien escrito, que todo esté claro, para que luego no haya problemas a la hora de que se cumpla tu voluntad.

–¿En el testamento puedes especificar a qué causa se debe destinar el dinero o los bienes?

–En el testamento no especificas la causa concreta, porque se lega siempre en una persona física o jurídica. Cuando se abre el testamento tienes que poder localizar a esa persona, de ahí que necesites que tenga un cif o número fiscal. Por eso incidimos tanto en que, si alguien decide testar en favor de WWF España, nos lo comunique, independientemente de que luego lo cambien o no quieran saber más de nosotros. Para poder asesorar y para poder estar al tanto.

Además, en agradecimiento, cuando una persona nos comunica que nos ha incluido en su testamento, plantamos un árbol con su nombre y sus apellidos en un área protegida.

–Es una forma de aumentar el legado que la persona deja a la naturaleza…

–Sí, lo hacemos en Montejo de la Vega, una zona que es refugio de aves rapaces y cuya declaración como espacio protegido logró Félix Rodríguez de la Fuente en su día con ayuda de los vecinos. El árbol lo plantamos en vida e invitamos a la persona a que vaya a verlo.

Personas sin familia o con familia

–El testamento es algo muy privado y la opción solidaria poco conocida. ¿Hay datos de hasta qué punto está extendida esta opción hoy en día?

–WWF España forma parte de “Legado solidario”, un grupo de 22 oenegés que colaboramos y compartimos datos sobre testamento solidario. Hemos visto que, sobre todo desde 2017, ha aumentado bastante el número de personas que nos incluyen en su testamento y sobre todo el número de personas interesadas.

También que las comunidades en las que se conoce y elige más esta opción son Madrid y Cataluña, junto con el País Vasco, Andalucía y Valencia, aunque todavía es algo pequeño y reciente si lo comparamos con otros países como Inglaterra o Holanda, donde incluir a una organización en tu testamento es el pan de cada día.

–¿Qué sabéis sobre quiénes son esas personas que se animan a hacer testamento solidario?

–En general, vemos que hay más mujeres que hombres, incluso un poquito más en el caso de WWF España. Y lo que nos está alegrando mucho es ver que ya no son solo personas que están solteras o viudas, que es el perfil más extendido, sino que va creciendo también el número de familias que eligen esta opción, como una causa compartida que acuerdan con los demás miembros.

Personalmente observo que hay cada vez más sensibilidad. En nuestro caso, cada vez hay más gente joven. Incluso se ponen en contacto personas de treinta años. Normalmente el testamento está enfocado para personas de cincuenta para arriba, porque son las que se empiezan a plantear estas cosas, así que para mí ver que gente tan joven se estén planteando dejar sus pertenencias a una ONG es algo muy bonito.

–Dices que hay personas con familia que eligen hacer testamento solidario como una causa compartida con los demás miembros… ¿Que alguien con familia teste a favor de una ONG no genera susceptibilidades?

–Se puede plantear como una causa común. La naturaleza es la casa de todos y nos afecta a todos, la tenemos que cuidar. Es cierto que a día de hoy todavía la mayoría de personas que incluyen a una ONG en su testamento son solteras o viudas. Sin embargo, todas las personas que lo están haciendo con una familia detrás lo hacen como un sello suyo: dejan sus bienes a los suyos pero reservando una pequeña parte para la causa en la que creen y a la que quieren contribuir.

No suele ser algo que llame tanto la atención en su entorno porque los demás conocen a esa persona y saben lo que para ella es importante. Lo hacen como un sello de orgullo.

E igual que la naturaleza es su casa, también WWF España es su casa. A mí me gusta invitar a las personas a que se pasen por la fundación a conocer los proyectos, porque hay mucho corazón y conocimiento puesto al servicio de la naturaleza. Si alguien se pasa con la familia se van a sentir todos mucho más tranquilos.

Un proyecto para la proteger la casa de todos

–Cuéntanos entonces. Cuando alguien hace testamento solidario en favor de WWF España, ¿a qué se destina ese dinero?

–Bueno, en el testamento, aunque nos incluyas a nosotros, no puedes decir si quieres que el dinero vaya a la causa del lince, en la que tanto hemos avanzado ahora, o a otra. Además, nunca sabes cuándo vas a dejar de estar aquí.

Lo que estás haciendo al dejarnos algo en herencia es dedicarlo a un conjunto de proyectos de conservación de la naturaleza. Luego, cuando llega el momento, vemos cuáles son entonces las prioridades en esa amalgama de proyectos: por ejemplo, ahora estamos trabajando también muy fuerte en la defensa del Mediterráneo, en favorecer que la pesca sea sostenible, reducir el abuso de plásticos, mejorar la conservación de la poseidonia...

–¿En qué otros proyectos se centra ahora WWF España?

–En WWF España estamos trabajando mucho en los bosques, para favorecer la reforestación y para concienciar sobre las imprudencias que provocan incendios. En clima y energía, trabajamos con el Banco de España para que los fondos vayan a proyectos verdes y que haya transparencia. Luchamos por la defensa de los humedales, por que los ríos sean libres, sin presas, por que no haya pozos ilegales como sucede en Doñana…

Otra prioridad es mejorar nuestra relación con otras especies: el trato y la convivencia con ellas, que no haya tráfico ilegal de especies animales, maltrato animal… Un caso paradigmático es el del lobo, quizás más conocido: trabajamos con los ganaderos, los gobiernos y la ciudadanía para favorecer la convivencia.

–¿Cuál es la posición de WWF en lo que respecta a la alimentación?

–En alimentación trabajamos por una política agraria común justa: fomentando una agricultura extensiva frente a la intensiva, sin pesticidas, con un correcto uso del agua, una alimentación de cercanía, una variedad en los alimentos…

Tenemos también la campaña "No te comas el bosque". Intentamos concienciar de que, cuando estás consumiendo un producto, es importante que mires de dónde viene. Porque cada producto tiene una huella de carbono, está la deforestación por la tala masiva de árboles, plantaciones que muchas veces se destinan a cultivos para la ganadería intensiva...

–Te gusta reivindicar la figura de Félix Rodríguez de la Fuente...

–Sí, la generación que me precede lo tiene como un referente. Juan Carlos del Olmo, secretario general, y otros compañeros míos han sido los niños que iban a los campamentos de Félix. Félix Rodríguez de la Fuente es una persona que nos dejó un gran legado y creo que invita a reflexionar sobre el legado que cada uno de nosotros puede dejar en este mundo. De hecho, dejando tu legado a WWF España estás contribuyendo a ese legado, estás haciendo como Félix y dejando tu legado a la naturaleza.

Pero más allá de eso, la naturaleza es algo que nos afecta a todos. La tenemos tan presente en nuestro día a día que a menudo no nos damos cuenta del valor que tiene. Es importante reflexionar sobre todo lo que podemos hacer cada uno en nuestro día a día para mejorar nuestra relación con ella.

Y no hablo aquí solamente de hacer o no testamento, sino de lo mucho que podemos hacer con el comportamiento individual. Miramos hacia otro lado como diciendo que no es cosa nuestra… Pero todo el océano se ha conformado con gotas. Tenemos mucho que hacer y todo cuenta, familia a familia, todos podemos hacer mucho.