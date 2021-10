4 productos caseros para limpiar las zapatillas blancas

Las zapatillas blancas forman parte del repertorio básico en muchos armarios. Combinan bien con una amplia variedad de atuendos y ahora son incluso adecuadas para la oficina.

Las zapatillas blancas son desafortunadamente propensas a ensuciarse más rápidamente que las de otros colores, pero se pueden limpiar con productos naturales, de manera que ahorrarás dinero en tintes y no contaminarás el medio ambiente.

Cómo limpiar las zapatillas blancas

Al igual que sucede con la limpieza normal de zapatos, primero debes eliminar la suciedad de tus zapatillas. La suciedad seca se puede quitar con un cepillo y la tierra húmeda se puede raspar con periódicos viejos.

La mejor manera de limpiar las zapatillas blancas es con jabón tipo lagarto y agua tibia. Utiliza para ello un paño o una esponja. Asegúrate de que ni el paño ni la esponja pierdan color, porque la tela blanca de las zapatillas podría absorberlo. Recuerda que después de lavar debes eliminar totalmente cualquier residuo de jabón.

Para mantener limpias tus zapatillas blancas, también puedes lavarlas en la lavadora. Sin embargo, debes asegurarte de que los zapatos sean aptos para ello y de que no los lavas a una temperatura demasiado caliente.

Las altas temperaturas podría agrietar el material y el adhesivo podría desprenderse de la suela. El proceso será más seguro si lavas los zapatos a mano.

Así vuelves a disfrutar de tus zapatillas blancas

Con el tiempo, las zapatillas blancas se desgastan y ya no brillan. El lavado y la limpieza a fondo ya no son suficientes, pero no te preocupes, porque hay formas de hacer que vuelvan a brillar.

Primero enjuágalas con un paño húmedo. Para aplicar los productos, recurre a un cepillo de dientes viejo o una esponja. Puedes limpiar a fondo las zapatillas blancas con estos cuatro remedios caseros:

Pasta de dientes: Unta un poco de pasta de dientes sobre el zapato. Humedece ligeramente el cepillo, el trapo o la esponja y frota la pasta de dientes sobre las superficies manchadas. En la mayoría de los casos, es irrelevante si la pasta de dientes es de color, pero debes evitar las que tienen carbón activado. Las costuras y los cordones se limpian especialmente bien con la pasta de dientes. Bicarbonato: Mezcla un poco de bicarbonato con jabón para lavar los platos o jabón líquido, revuelve la mezcla a conciencia. Se creará una pasta que te ayudará a limpiar los sneakers. Polvo de talco: esta variante es ideal para eliminar la suciedad ligera. Mezcla el polvo con un poco de agua para formar una pasta y frota con ella el calzado. Borradores de suciedad: las esponjas blancas borradoras de suciedad están disponibles en muchos supermercados. Si tienes una en casa puedes usarla para limpiar tus zapatillas blancas. Sin embargo, los remedios caseros antes mencionados ayudan igual de bien.

Artículo relacionado 13 productos de limpieza naturales que puedes hacer en casa

En el caso de las zapatillas de tela muy sucias, la suciedad no siempre desaparece por completo o la suciedad es más rebelde que en el caso de los zapatos de cuero, puede que tengas que restregar un poco más o combinar varios productos.

Limpieza de la suela

Goma de borrar: Con una goma de borrar blanca o transparente puedes limpiar muy bien las suelas. También puedes acceder a los lugares difíciles donde la suciedad tiende a atascarse.

Con una goma de borrar blanca o transparente puedes limpiar muy bien las suelas. También puedes acceder a los lugares difíciles donde la suciedad tiende a atascarse. Limpiador domestico multisuperficies: Si desea usar un producto de limpieza del hogar, primero pruébalo en un área pequeña y poco visible.

Limpieza de los cordones

Si solo están ligeramente sucios, puedes cepillarlos con uno de los remedios caseros mencionados anteriormente. De lo contrario, quítalos y límpialos así:

Remojo: si están muy sucios, remójalos en agua tibia con jabón y luego frótalos.

si están muy sucios, remójalos en agua tibia con jabón y luego frótalos. Lavadora: coloca los cordones en una red de lavado para que no queden atrapados en ningún lado. Lávalos junto con tu ropa blanca habitual.

Protege las zapatillas blancas de la suciedad

Para mantener limpias las zapatillas blancas, puede tener sentido pretratarlas. Es mejor hacer esto inmediatamente después de comprarlas o después de limpiarlas. Pero asegúrate de que las zapatillas estén completamente secas antes de impermeabilizarlas.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los aerosoles impermeabilizantes contienen ingredientes problemáticos que son tóxicos para los seres humanos y el medio ambiente.

Por este motivo, utiliza estos aerosoles con mucho cuidado o mejor aún utiliza alternativas ecológicas como ceras incoloras o blancas (cera de velas, cera para zapatos, cera de abejas) o aceite de linaza.