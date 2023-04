¿Tienes diabetes y te agobia la autocrítica?

A veces es una diatriba salvaje, a veces solo un reproche por lo bajini. “¡Ves, eso es lo que obtuviste de ese trozo de pastel de crema!”, nos lanza nuestra voz interior, por ejemplo, cuando los niveles de azúcar son demasiado altos después de una visita a la cafetería.

O nos deciemos "en realidad no querías hacer deporte y ahora estás recostado en el sofá otra vez", tan pronto como dejemos pasar un día sin hacer ejercicio.

El crítico interno

Esta colección de quejas internas se llama el "crítico interno" en psicología. Uno asume que la voz negativa en nosotros agrupa y refleja todas las voces críticas externas que nos juzgaron desde la infancia.

Estas pueden ser objeciones de los padres como “no hagas esto, no puedes hacerlo todavía" o comentarios negativos en la escuela o burlas y críticas de los amigos.

Infancia formativa

La suma de todas las experiencias y creencias de los años formativos de la niñez y la adolescencia determina así el tono de nuestro diálogo interior.

No nacimos con esta voz interior como suena ahora. A cualquiera que haya crecido con el lema 'primero el trabajo, luego el placer' le resultará difícil dejar los platos sucios para echarse una siesta.

El veredicto suele ser particularmente duro cuando no hemos cumplido con nuestros propios requisitos.

Alimento para la crítica

Una enfermedad crónica como la diabetes, que está asociada con pautas claras en términos de estilo de vida, a menudo le da mucho alimento al crítico interno.

La mayoría de los pacientes autocríticos son aquellos que prestan atención a un buen estado metabólico y están bien informados sobre su enfermedad.

Sin embargo, cuando se trata de autorreproches, las nuevas tecnologías, como los sensores de glucosa, también juegan un papel, porque pueden abrumar a sus usuarios con una gran cantidad de información y mostrar inmediatamente los resultados de las comidas calculadas incorrectamente. El resultado suelen ser cargos de conciencia o sentimientos de culpa.

Motivación en lugar de acusaciones

¿Pero no se puede apagar este molesto runrún? No, no puedes deshacerte de tu voz interior, es parte de nosotros mismos, pero si la escuchas atentamente y entablas un diálogo con ella, pronto te darás cuenta de que esta autocrítica en realidad cumple una función protectora y no quiere dañarte en absoluto. Lo que puedes hacer es educar el tono. Así es como no le das oportunidades el cascarrabias que llevas dentro:

Reconoce las buenas intenciones: "¡No seas tan perezoso!" Traducido, esto significa: "¡Quiero mantenerte saludable y el ejercicio es simplemente esencial para eso!". Con un poco de práctica, la voz interior lo formulará exactamente de la mejor manera en el futuro.

Reconoce las buenas intenciones: "¡No seas tan perezoso!" Traducido, esto significa: "¡Quiero mantenerte saludable y el ejercicio es simplemente esencial para eso!". Con un poco de práctica, la voz interior lo formulará exactamente de la mejor manera en el futuro.

Agradécele al jurado interno: "¡Cuidado! ¡No hagas esto!" Especialmente cuando tu voz interior te advierte y te frena regularmente, puedes agradecerle y al mismo tiempo ponerla en su lugar: "Gracias por querer cuidarme, pero es suficiente con que me recuerdes que soy un adulto responsable".

Lo que importa es cómo respondes a los comentarios del jurado interno. ¿Me permito ser frenado y bloqueado? ¿O me estoy preguntando cómo puedo adaptar mejor mi comportamiento a ciertas situaciones en el futuro? ¿También dejo que mi voz interior me motive? Encontrar el equilibrio adecuado entre la autocrítica y el cuidado personal es clave. Esto incluye escuchar con atención. ¿Cómo me hablo a mi misma? ¿Trataría así a un buen amigo?

Aprender aceptación y atención plena

Luego viene el ajuste fino: ¿sobre qué quiere advertir o proteger el crítico interno? ¿Cómo puedo lograr que use un tono de voz más agradable?

Una voz interna benevolente y reconfortante es útil, especialmente en el caso de una enfermedad como la diabetes, que prohíbe tomar decisiones basadas únicamente en el principio del placer.

A través de la aceptación y el mindfulness, es posible adoptar una actitud responsable, dejar que tu voz interior suene así: "Te cuidaré bien, tomaremos las mejores decisiones posibles juntos". Si las cosas no salen como lo tenías planeado, regístralo, pero no te culpes a ti misma.

Es mejor desarrollar directamente patrones de acción alternativos que conduzcan a un mayor éxito en el futuro.