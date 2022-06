Aguacates rellenos vegetarianos... ¡deliciosos!

El aguacate es un auténtico superalimento, y si no, léelo todo sobre sus propiedades. Es muy buena idea incluirlo a menudo en nuestra dieta, ya que aporta una buena dosis de grasas saludables con muchos beneficios para el corazón, la piel, el cabello y las uñas, abundante fibra y casi 20 vitaminas y minerales, entre ellos potasio, magnesio, ácido fólico y vitaminas B6, E y C. En la cocina no son menos sus ventajas: se prepara rápidamente, tiene una textura muy cremosa y permite preparar recetas muy variadas.

Aquí nos centraremos en los aguacate rellenos, un tipo de recetas para el que los aguacates son ideales por su forma y cáscara, pero también resulta delicioso en ensaladas, en las clásicas tostadas de aguacate y un sinfín de originales recetas.

Cómo hacer recetas de aguacate relleno

El aguacate es fácil de rellenar, solo hay que cortarlo por la mitad, retirar el hueso y extraer buena parte de la pulpa, lo cual se puede hacer cómodamente con una cuchara. Normalmente yo recomiendo quitar 3/4 partes de la pulpa y dejar el resto.

Luego se rellena de nuevo con la mezcla que hayamos preparado. Muchos rellenos se hacen con atún, gambas o salmón, pero tenemos muchas otras opciones exquisitas de rellenos vegetarianos.

Los aguacates rellenos son una receta ideal para preparar una comida rápida o una cena ligera. Aquí tienes cuatro recetas que gustarán a toda la familia.

Artículo relacionado 4 ideas con aguacate para refrescar tu verano

4 recetas de aguacates rellenos aptas para vegetarianos

Estas recetas de aguacate no llevan ni atún ni gambas, tampoco huevo, pero son especialmente nutritivas y muy originales.

1. Aguacates rellenos de ensalada de quinoa y alubias negras

Preparación: 15 minutos - Cocción: 25 minutos

En esta receta de aguacates rellenos te propongo pasar el aguacate por la plancha. Así tiene una textura completamente diferente, que merece la pena a probar. Podemos servir mitad de cada aguacate como un entrante o un aguacate entero como plato completo principal.

Ingredientes (4-8 personas):

4 aguacates pequeños maduros pero firmes

medio limón

media cucharada de aceite de oliva

sal

Para el relleno:

media taza (90 g) de quinoa

1 taza de agua

300 g de tomates cherry pera

400 g de alubias negras cocidas

200 g de maíz en conserva

4 pimientos rojos en conserva

1 cebolleta

1 manojo de cilantro fresco

Para la vinagreta:

6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

3 cucharadas de zumo de limón

media cucharadita de comino

media cucharadita de cilantro

una pizca de pimentón ahumado

media cucharadita de ajo en polvo

media cucharadita de sal

una pizca de cayena

un par de gotas de estevia o media cucharadita de sirope de arce

Preparación:

Prepara la quinoa. En una olla combina media taza de quinoa con 1 taza de agua y una pizca de sal. Lleva a ebullición, tapa, baja el fuego y cocina hasta que el agua se evapore, unos 15 minutos. Deja enfriar. Corta los tomates cherry por la mitad. Pica la cebolleta y el cilantro. Escurre las alubias y el maíz. Corta el pimiento en tiras. En un bol, mezcla la quinoa cocida, con los tomates, las alubias, el maíz, la cebolleta y el cilantro. En otro bol pequeño, mezcla todos los ingredientes de la vinagreta. Combina con la ensalada y mezcla bien. Corta los aguacates por la mitad y quita el hueso pero deja la piel. Unta los aguacates con el zumo de limón, el aceite y espolvorea con un poco de sal. Calienta una sartén tipo parrilla y cocina los aguacates unos 3 minutos, hasta que tengan las marcas de barbacoa. Rellena los aguacates con la ensalada y sirve.

Artículo relacionado 6 recetas con aguacate para todos los paladares

2. Aguacates rellenos con ensaladilla cremosa de garbanzos

Preparación: 10 minutos

Una receta simple, lista en 10 minutos, ideal para los momentos de prisa.

Ingredientes (4 personas):

2 aguacates grandes

4 cogollos

400 g de garbanzos

media cebolleta

1 diente de ajo

zumo de medio limón

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de mostaza Dijon

1 cucharada de levadura nutricional

2 cucharadas de alcaparras

Preparación:

Lava los cogollos y córtalos en tiras. Escurre bien los garbanzos. Pela y pica el ajo y la cebolleta. Echa los garbanzos en un bol y machaca con ayuda de un tenedor. Añade la sal, pimienta negra, la mostaza, el ajo, la cebolleta, el zumo de limón y mezcla bien. Corta los aguacates por la mitad y quita el hueso. Con ayuda de una cucharada, quita 3/4 de la pulpa de los aguacates y deja el resto.. Añade la pulpa del aguacate al bol junto con los garbanzos. Añade la levadura nutricional y machaca bien con un tenedor hasta obtener una ensaladilla. Añade las alcaparras y mezcla bien. Prueba el sabor. Rellena los aguacates con la ensaladilla. Divide los cogollos en 4 platos, pon encima el aguacate relleno y sirve.

3. Aguacates rellenos de tempeh, mango y salsa de tahini

Preparación: 15 minutos - Cocción: 10 minutos

Una receta de aguacates rellenos de inspiración exótica, perfecta para una cena especial.

Ingredientes (4 personas):

4 aguacates pequeños

media cucharadita de zumo de limón

sal

Para el relleno:

250 g de tempeh

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

1 diente de ajo

1 cucharadita de comino

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de vinagre de arroz

1 cucharada de agua

1 mango

1/4 de lombarda

4 cucharadas de cilantro fresco

la parte verde de dos cebolletas

Para la salsa de tahini:

4 cucharadas de tahini

2 cucharadas de zumo de limón

2 cucharadas de salsa de soja

2 cucharaditas de sirope de arce o un par de gotas de stevia

1 diente de ajo

1 cm de jengibre

una pizca de cayena

4 cucharadas de agua

Preparación:

Para hacer el tempeh, empieza con rallar el tempeh en un rallador en la parte más grande o corta en dados pequeños de 0,5 cm con ayuda de un cuchillo. Pela y pica el ajo. Calienta el aceite en una sartén, añade el ajo y cocina un par de segundos. Incorpora el tempeh y cocina hasta que quede dorado, unos 5 minutos. Añade las especias y cocina unos 5 minutos más. Si hace falta, añade una cucharada de agua para que no se pega. Guarda. Prepara la verdura. Corta la lombarda en juliana. Corta el mango en dados. Quita el tallo del cilantro y guarda un par de hojas para la presentación. Pica la parte verde de la cebolleta. En un bol mezcla toda la verdura. Prepara la salsa. Pela el ajo y el jengibre. Tritura todos los ingredientes hasta obtener una salsa lisa. Añade más agua según la consistencia necesaria. Añade el tempeh a la verdura y mezcla. Corta los aguacates por la mitad, espolvorea con sal y unta con un poco de zumo de limón. Rellena con la verdura y tempeh y sirve con la salsa de tahini encima y un par de hojas de cilantro.

Artículo relacionado Salsa cremosa de aguacate para tus ensaladas

4. Bruschetta de aguacates

Preparación: 10 minutos

La bruschetta es un entrante típico italiano, hecho con unas tostadas crujientes con una ensalada de tomate. Prueba esta versión baja en hidratos de carbono, que usa aguacates en lugar de pan. Es ideal para una cena ligera veraniega.

Ingredientes (4 personas):

2 aguacates maduros

2 tomates bien maduros

media cebolla roja

1 diente de ajo

1 puñado de albahaca

2 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de vinagre de Módena

pimienta negra

sal

2 cucharada de parmesano (puede ser vegano)

Preparación: