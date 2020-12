21 regalos comestibles para estas fiestas

Hechos con el corazón

Las Navidades son una de las fiestas más esperadas del año. Pero lo que antes era una fiesta familiar se ha convertido en muchos sitios en una fiesta de consumismo. Las tiendas empiezan a decorar los escaparates con adornos navideños y figuritas de Papá Noel en el mes de noviembre y los anuncios y las rebajas nos animan a comprar más de lo que necesitamos.

Pero es posible celebrar la Navidad de otra manera, una mucho más sostenible y respetuosa. Podemos centrarnos en la familia y amigos, comprar menos, no preparar demasiados platos el día de Nochebuena para no tener que tirar comida, hacer regalos de bricolaje y hacer envoltorios y adornos usando materiales reutilizados como periódico, madera, telas viejas, etc.

No solo es mejor para el medio ambiente, sino que dedicar nuestro tiempo a pensar en nuestros seres queridos y prepararles un regalo comestible es un acto de amor.

Además, en esta época preparar estos pequeños obsequios puede ser una buena actividad para hacer con los niños.

10 recetas + ideas para regalar

Aquí os dejamos diez recetas de regalos comestibles y otras once ideas extra.