Prueba los smoothies calientes para los meses fríos

Cuando empiezan a bajar las temperaturas ya no apetecen tanto los batidos fríos, pero si te gustas y te hacen sentir bien, hay una solución para continuar con tu buena costumbre: los smoothies de invierno que te calientan por dentro y además son saciantes.

¿Qué te aportan los smoothies de invierno?

Los batidos te aportan muchas vitaminas, minerales, fitoquímicos antioxidantes y fibra. Contribuyen a la salud por su aporte nutritivo, refuerzan las defensas frente a virus y bacterias, y poseen propiedades depurativas. Son ideales para empezar bien el día, sobre todo si haces deporte.

Una ventaja de los smoothies es que, al estar triturados los ingredientes, la asimilación de los nutrientes es muy eficaz. Y al tomarlo caliente te produce una sensación de confort, ideal para comenzar el día como desayuno o para terminarlo como cena.

¿Cuál es la diferencia entre un smoothie de invierno y uno normal?

Por supuesto, también puedes beber tus smoothies fríos favoritos en invierno, pero es posible que no encuentres algunos ingredientes. Si los prepararas con frutas de verano solo podrías obtenerlas congeladas o importadas.

Puedes utilizar variedades congeladas sin ningún problema, pero debes tener cuidado con las frutas y verduras importadas.

Por lo general, si no son de calidad ecológica pueden contener cantidades importantes de pesticidas y pueden no acabar de madurar nunca porque se han recolectado antes de tiempo para que soporten los viajes. Además no son alimentos sostenibles por el gran impacto medioambiental que supone su transporte y conservación.

El smoothie de invierno no consiste en calentar uno de verano, porque se perdería el sabor y desaparecerían muchas vitaminas y fitoquímicos. La diferencia está en que en los batidos de invierno se usan bases líquidas calientes.

Artículo relacionado 6 smoothies deliciosos cargados de nutrientes

La base de tu batido de invierno puede ser una infusión o una leche vegetal. Luego, simplemente debes mezclar tu base con verduras de otoño y frutas de temporada e integrarlo todo bien.

No calientes demasiado la base porque las vitaminas de las verduras y frutas también se destruirían. Si deseas usar verduras o frutas congeladas, déjelas descongelar primero, y no las consumas hasta que no estén a temperatura ambiente.

Así se hace un smoothie de invierno

Cuando te hayas decidido por una base, la calientas a una temperatura ideal para beber. Mientras tanto, por ejemplo, puedes echar mano de las verduras y las frutas más adecuadas para tu batido:

La col rizada, la kale y las espinacas son excelentes ingredientes para los ricos batidos de invierno.

son excelentes ingredientes para los ricos batidos de invierno. Las manzanas y los cítricos están en temporada y son ideales para batidos dulces.

y son ideales para batidos dulces. Si desea que sea aún más invernal, puedes añadir nueces o mantequilla de frutos secos y especias como canela, clavo, cardamomo, vainilla, anís y jengibre en la bebida vitamínica.

como canela, clavo, cardamomo, vainilla, anís y jengibre en la bebida vitamínica. Pon tu base caliente, frutas, verduras, frutos secos y especias en la batidora y mezcla todo. Una vez esté bien triturado, consúmelo de inmediato.

Puedes probar y añadir lo que te apetezca y crear tu propia receta. Ten en cuenta que todas las frutas y verduras que emplees para tu smoothie de invierno deben estar a temperatura ambiente, para no enfriar el conjunto. Aquí te dejamos unas cuantas recetas para que te inspires:

Smoothie de mandarina y anacardo

Ingredientes para una ración:

4 mandarinas

40 g de anacardos crudos

100 g de espinacas tiernas

1 plátano

Canela y cardamomo (al gusto)

Base caliente: 100 ml de leche de anacardo

Smmothie de naranja, zanahoria y jengibre

Ingredientes para una ración:

2 naranjas

3 zanahorias amarillas

1 cm de trozo de jengibre pelado

Anís

Base caliente: 100 ml de infusión de hierbas (por ejemplo, jengibre o hinojo)

Artículo relacionado 3 zumos detox supervitamínicos

Smoothie de manzana invernal

Ingredientes para una ración:

1 manzana

1 pera

1 cucharadita de pasas

1 cucharadita de miel o sirope de arce

20 g de nueces

Canela al gusto

Base tibia: 100 ml de leche de almendras

Batido de avena y bayas

Ingredientes para una ración: