Esta es la nueva enfermedad que transmite la garrapata, según la Universidad de Harvard (y no es el Lyme)

La Univeridad de Harvard ha alertado de que, según el último informe de los Centros de Control y Prevención de EE. UU, ha empezado a proliferar de forma importante la babesiosis, una enfermedad causada por parásitos del género Babesia que se transmite por garrapatas de patas negras infectadas con el parásito. En la mayor parte de los casos, la garrapata debe estar adherida a la persona durante al menos 36 horas para transmitir el parásito.

¿Dónde se encuentran lAs garrapatas peligrosas?

Las garrapatas de patas negras habitan en Europa, Estados Unidos y Asia. Un informe reciente del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos afirma que la enfermedad ha pasado de estar confinada en siete estados a expandirse hasta d iez estados en el noreste y el medio oeste.

En los EEUU, la garrapata de patas negras (Ixodes scapularis) es la portadora más común del parásito que causa la babesiosis. Estas garrapatas pueden transmitir otras enfermedades, como la enfermedad de Lyme y la anaplasmosis. A menudo se le llama "garrapata de venado", aunque los venados generalmente no son portadores de babesiosis.

LECTURA RECOMENDADA Manchas blancas en la piel por el sol: cómo prevenirlas

Esta es la garrapata que transmite la babesiosis en España

En Europa, las garrapatas del ricino (Ixodes ricinus) pueden transmiteir la babesiosis. Puede hallarse en toda la península excepto en la zona del Levante. Se trata de una especie autóctona que necesita humedad, por lo que suele habitar en los bosques.

¿Es frecuente la babesiosis?

En España se han registrado 29 pacientes hospitalizados por babesiosis entre 1997 y 2019. Dos fallecieron. Sin embargo, la incidencia está aumentando, según un estudio de la Universidad de Salamanca. Las comunidades de Castilla-La-Mancha y Extremadura registraron el mayor número de casos.

Los expertos de Harvard describen la babesiosis como una enfermedad infecciosa emergente, lo que significa que el número de casos ha aumentado en los últimos años.

El cambio climático favorece el aumento de casos

¿Por qué están aumentando los casos? La doctora Nancy A. Shadick, reumatóloga y directora del Programa de Prevención de la Enfermedad de Lyme en la Universidad de Harvard, explica que el aumento de las temperaturas por el cambio climático hace que las garrapatas sean más activas a principios de la primavera y más tarde en el otoño. También influye que se construyan viviendas en zonas boscosas.

Síntomas de la babesiosis

Es posible que la picadura de la garrapata pase desapercibida. L os síntomas de la babesiosis pueden comenzar entre una y nueve semanas después de la mordedura, aunque en algunos casos pueden aparecer varios meses más tarde. Incluyen:

Fiebre alta

Cansancio

Escalofríos

Transpiración

Dolor de cabeza

Dolores musculares o articulares

Pérdida de apetito

Tos

Aproximadamente 1 de cada 4 personas no presenta síntomas. A diferencia de otras enfermedades transmitidas por garrapatas, por lo general no causa sarpullido.

Síntomas de la babesiosis severa

La babesiosis grave puede causar síntomas adicionales, que incluyen:

Piel u ojos amarillentos (ictericia)

Piel pálida

Orina oscura

Dificultad para respirar (disnea)

Náuseas y vómitos

Dolor abdominal

Rigidez en el cuello

Cambios de humor repentinos o reacciones emocionales extremas

LECTURA RECOMENDADA Qué hacer si te pica una garrapata "cazadora" y cómo alejarlas del jardín

¿Puede la babesiosis causar pérdida de peso?

La pérdida de peso no es un signo común de babesiosis. Pero si no tienes ganas de comer o te sientes mal del estómago y vomitas, es posible que pierdas peso.

¿cuál es la causa de la babesiosis?

Varios tipos de parásitos Babesia causan babesiosis. Las babesias son protozoos, organismos unicelulares que son demasiado pequeños para verlos sin un microscopio.

Se meten en la sangre a través de una picadura de garrapata. Allí, infectan y destruyen tus glóbulos rojos. En casos leves, esto puede causarte cansancio.

En casos severos, si tienes un sistema inmunitario comprometido, la infección puede causar complicaciones potencialmente mortales.

B. microti es la causa más común de babesiosis sintomática en los Estados Unidos. Otras especies de Babesia que también pueden causar la infección incluyen B. duncani, B. divergens, B. venatorum y B. crassa.

¿Cómo se contrae la babesiosis?

Primero la garrapata se infecta al morder a un pequeño roedor infectado. Luego la garrapata transmite el parásito a los animales o personas que muerde si permanece enganchada durante un tiempo suficiente. El parásito infecta las células sanguíneas y se reproduce allí.

También puedes contraer babesiosis por una transfusión de sangre. Esto sucede cuando un donante de sangre está infectado sin saberlo.

¿La babesiosis es contagiosa?

La babesiosis no es contagiosa de persona a persona. En raras ocasiones, la babesia puede transmitirse de una mujer embarazada al feto.

¿Cuándo es más probable la infección?

Los casos de babesiosis son más comunes en la primavera y el verano. Esto se debe a que las garrapatas jóvenes (ninfas) salen en la primavera y es más probable que transmitan la babesia que las garrapatas adultas. Las ninfas son pequeñas (aproximadamente del tamaño de una semilla de amapola) y pueden ser difíciles de ver. Se convierten en adultos durante el verano.

Se puede contraer babesiosis de una garrapata adulta, pero son más fáciles de ver y es más probable que las elimines antes de que lleven un tiempo adheridas a tu piel.

¿Cuáles son los factores de riesgo de la babesiosis?

Si bien cualquiera puede contraer babesiosis, tiene un mayor riesgo de enfermarse gravemente si:

Tienes un sistema inmunológico comprometido. El VIH/SIDA, el cáncer, los trastornos del sistema inmunológico y ciertos medicamentos pueden debilitar tu sistema inmunológico

No tienes bazo o tu bazo no funciona correctamente.

Eres mayor de 60 años.

¿Cuáles son las complicaciones de la babesiosis?

La babesiosis puede causar complicaciones potencialmente mortales, incluyen:

Anemia hemolítica. Los parásitos pueden destruir tantos glóbulos rojos que tu cuerpo no puede reemplezarlos lo suficientemente rápido. Esto puede conducir a enfermedades cardíacas e insuficiencia cardíaca

Puede causar bazo agrandado (esplenomegalia) o hígado agrandado (hepatomegalia). La esplenomegalia puede provocar la ruptura del bazo.

Acumulación de líquido en los pulmones (edema pulmonar). Esto puede dificultar la respiración y provocar insuficiencia cardíaca o respiratoria.

Coagulación intravascular diseminada (CID). Es un problema con la forma en que tu sangre forma coágulos. Puede provocar sangrado incontrolable (hemorragia).

Otros daños y fallos de órganos, incluyendo insuficiencia renal o hepática

¿Cómo se diagnostica la babesiosis?

Los análisis de sangre diagnostican la babesiosis. Tu médico te hará un examen físico y te preguntará acerca de tus síntomas y antecedentes de salud.

Hazle saber si recientemente (dentro de las últimas tres semanas) has estado en un área donde podrías haber sido mordido por una garrapata, incluso si no recuerdas haber sido mordida. También es importante que sepas si has recibido una transfusión de sangre en los últimos seis meses.

Si tu médico cree que podrías tener babesiosis, ordenará pruebas para buscar parásitos en tu sangre. También descartará otras enfermedades que pueden causar síntomas similares.

¿Cómo se trata la babesiosis?

Se puede tratar la babesiosis con una combinación de medicamentos. Estos incluyen antiprotozoarios, antibióticos y medicamentos antipalúdicos.

Si estás muy enferma, es posible que necesites otros procedimientos, como una transfusión de sangre.

¿se Puede prevenir la babesiosis?

Evitar las picaduras de garrapatas es la mejor manera de prevenir la babesiosis si vives o viajas a un área donde existen. Algunas formas específicas de reducir el riesgo de picaduras de garrapatas incluyen:

Mantén el césped a menos de 12 cms. Las garrapatas esperan en la hierba alta para encontrar un mamífero al que morder.

Permanece en caminos despejados mientras te encuentres en áreas boscosas.

Usa repelentes de insectos para mantener alejadas a las garrapatas.

Cubre la mayor parte posible de tu piel con ropa cuando estés en el bosque o en áreas con hierba alta.

Comprueba si tienes garrapatas después de haber estado al aire libre durante los meses cálidos. Si es posible, pídele a otra persona que te revise en lugares que no puedes ver (como el cuero cabelludo y la espalda)

Pregúntale a tu veterinario cuál es la mejor manera de proteger a tus mascotas de las garrapatas. Revisa a tu animal de compañía después de haber estado fuera.

¿Cuánto dura la babesiosis?

Si tienes un sistema inmunológico saludable, la babesiosis puede durar de una a dos semanas. Si tu médico te trata con medicamentos, es posible que comiences a sentirte mejor en uno o dos días. Si tienes un sistema inmunitario debilitado, la babesiosis puede durar mucho tiempo, meses o años.

¿puede tener efectos persistentes?

Incluso después de que tus otros síntomas hayan desaparecido, es posible que te sientas cansada durante varios meses.

Deberías recuperarte por completo una vez que tus recuentos de glóbulos rojos vuelvan a la normalidad.

¿Es lo mismo la babesiosis que la enfermedad de Lyme?