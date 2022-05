Boqueras: 9 formas de tratarlas con remedios naturales

Algunas personas solo sufren grietas en las comisuras de la boca en invierno, mientras que otras las sufren de manera intermitente y en cualquier época del año. Las grietas en la piel sensible de la comisura de los labios suelen ser un problema temporal, pero pueden escocer, inflamarse y crear una costra. Son varios los factores que pueden causar la queilitis angular.

Causas de las grietas en las comisuras de la boca

La piel de los labios es especialmente sensible, porque es mucho más fina que la piel del resto del cuerpo, no tiene una película protectora de grasa y no tiene sebo ni glándulas sudoríparas.

Por este motivo, la piel de los labios se reseca rápidamente e incluso puede romperse, dando lugar a la llamada queilitis de la comisura o boquera. Cualquier cosa que ejerza mucha presión sobre la piel de los labios puede hacer que las comisuras de los labios se agrieten. Estos incluyen, entre otras cosas:

Frío

Aire caliente

Falta de líquidos

Sistema inmunitario debilitado

Resfriado

Dentaduras postizas o aparatos ortopédicos mal ajustados

Infecciones por hongos o virus

Deficiencias nutricionales (especialmente de hierro, zinc, vitamina C o vitamina B2)

Ciertas enfermedades crónicas que tensan la piel o conducen a un aumento de la salivación pueden promover el desarrollo de comisuras de la boca agrietadas. Estos incluyen:

Alergias

Enfermedades de la piel como dermatitis atópica

Diabetes mellitus

Enfermedades hepáticas

Parkinson

Lo que realmente ayuda contra las boqueras

Dado que las comisuras de la boca se someten a mucho estrés en la vida cotidiana, por ejemplo, al cepillarse los dientes o al reír, las lesiones pueden abrirse una y otra vez, lo que ralentiza la curación.

Los virus, las bacterias y los hongos pueden penetrar rápidamente en las grietas de la piel de los labios, lo que puede convertirse en un problema más grave. Si las comisuras agrietadas de la boca no se curan o siguen apareciendo, se debe consultar con un médico.

Las molestias causadas por las boqueras se pueden aliviar temporalmente con cremas y ungüentos específicos. Ingredientes como el dexpantenol, la manzanilla o la salvia pueden, por ejemplo, inhibir la inflamación y aliviar el dolor.

9 remedios caseros