Cordyceps: los hongos de "The Last of Us" son reales y se usan en la medicina china

En la serie The Last of Us, que se emite en la plataforma HBO, un hongo contagioso penetra en el cuerpo de las personas y se adueña de su voluntad convirtiéndolas en criaturas caníbales.

La idea ya estaba en el videojuego creado por la compañía Naughty Dog para la consola PlayStation en 2013, en que se basa la serie de HBO. Al escritor y guionista Neil Druckman se le ocurrió que el hongo fuera una cepa de cordyceps, un género que existe realmente.

En la ficción, el cordyceps puede infectar a los humanos y convertirlos en zombis. En la realidad, la mayoría de cordyceps infectan y parasitan a insectos y artrópodos. Algunos son parásitos de otros hongos.

Cordyceps unilateralis: el hongo que crea hormigas zombies

La mayoría de cepas de cordyceps no hacen otra cosa que infectar a insectos y artrópodos, alimentándose de sus tejidos hasta que los matan. Pero una cepa en particular, el Cordyceps unilateralis (también denominado, Ophiocordyceps unilateralis) fue la que inspiró a Druckman por su asombroso ciclo de vida: este hongo penetra en la hormiga Camponotus leonardi, que habita en las copas de los árboles de la selva tropical y de alguna manera consigue controlar su sistema nervioso.

Primero le provoca convulsiones, de manera que la hormiga cae del árbol al suelo. Unos días después, a mediodía, la hace trepar a la parte más alta de una planta (hasta unos 25 cms de altura, óptima para el objetivo del hongo), donde muerde con una fuerza anormal la nervadura de una hoja y muere. Entonces el hongo continúa desarrollándose, fortalece el exoesqueleto de la hormiga para protegerse a sí mismo, hasta que unos días después sale por la cabeza para liberar sus esporas y que lleguen lo más lejos posible… El proceso lleva de 4 a 10 días y ocurre en hábitats de Tailandia, islas de sudeste asiático, Brasil, Japón, y los estado de Carolina del Sur y Florida en Estados Unidos.

Cómo consigue el hongo controlar la conducta de la hormiga con una precisión absoluta es un misterio, pero se cree que intervienen dos sustancias secretadas por el cordyceps, la esfingosina o ácido guanidinobutírico, y la hipoxantina.

Por fortuna, no es posible que el Cordyceps unilateralis infecte a un mamífero, gracias a nuestra temperatura corporal, entre otras cosas. Pero en el primer capítulo de The Last of Us, un científico explica que el cambio climático puede provocar mutaciones adaptativas en los hongos. Esto es cierto, pero por el momento, ningún científico real está muy preocupado por esa posibilidad.

Cordyceps: para qué se usan en medicina

Lo cierto es que existen otras especies de cordyceps mucho más benévolas. No con los insectos, porque también los parasitan sin llegar a controlar su conducta, pero poseen propiedades que los han convertido en medicinas naturales, que se pueden encontrar en cualquier herbolario.

Las medicinas tradicionales de China y el Tíbet utilizan el Cordyceps sinensis (también denominado Ophiocordyceps sinensis o Sphaeria sinensis). Este hongo se encuentra en las regiones montañosas del Tíbet y Nepal. Parasita larvas de la polilla Hepialus armoricanus Oberthuer, en cuyo seno produce el cuerpo fructífero, un tallo marrón oscuro de pocos centímetros, que sale de la tierra en posición vertical.

El cuerpo del hongo-oruga se recolecta a mano en los bosques y es muy valorado como medicina y como afrodisíaco. La demanda hace que el producto escasee, pero existen cordyceps cultivados en laboratorio (Cordyceps militaris), que son los utilizados para fabricar los suplementos comerciales.

Los estudios de laboratorio demuestran que cordyceps es capaz de estimular la cantidad y la actividad de las células inmunitarias. También podría estimular la producción de progesterona y proteger los riñones de los efectos tóxicos de la ciclosporina (un fármaco inmunosupresor), entre otras propiedades.

En el artículo 8 propiedades beneficiosas para la salud del hongo cordyceps explicamos con más detalle las indicaciones y cómo se consume este remedio natural.

