¿Quieres prevenir el alzhéimer y vivir muchos años? Usa el hilo dental y no estés solo

La idea de la inmortalidad obsesiona al ser humano desde siempre. Los biólogos que estudian cómo sobreviven los animales y las plantas o cuáles son los procesos de envejecimiento ofrecen las mejores pistas para vivir muchos años sin enfermedades. Nicklas Brendborg es un joven biólogo que ha conseguido explicar los principales hallazgos en un libro,La medusa inmortal (editorial Destino), que se ha convertido en un merecido superventas. Hablamos con él para que nos explique que ha descubierto.

De lo que has aprendido sobre la naturaleza y la longevidad, ¿cuáles serían las enseñanzas básicas que podríamos obtener los seres humanos para alargar nuestras vidas?

Depende de cómo enfoques esta pregunta. Por un lado, aquello que hemos aprendido del uso de animales para el estudio de fármacos todavía no es algo completamente aplicable a los humanos. Por otro lado, de los estudios directos de nuestra especie hemos obtenido toneladas de cosas diferentes. Por lo tanto, si tuviera que dar tres consejos que sean poco convencionales para la longevidad, seguramente mencionaría el uso del hilo dental. Usar hilo dental, es un consejo ampliamente descrito en mi libro. Y luego, como segundo consejo importante, estaría evitar la soledad. Pero eso también es algo que hemos aprendido principalmente de estudiar a la gente.

[En su libro, Brendborg explica que las personas portadoras del virus del herpes multiplican el riesgo de desarrolrar alzhéimer por 2,5 y que el virus se encuentra en las placas beta-amiloides en el cerebro, cuyo exceso es una de las características de la enfermedad. Hay otros patógenos relacionados con el alzhéimer. La bacteria Porphyromonas gingivalis vive en la boca y se ha encontrado en tejidos cerebrales de personas fallecidas con alzhéimer. Además, la periodontitis o inflamación de la boca, causada por el desequilibrio de la microbiota local y la acumulación de placa, se relaciona con mayor riesgo de padecer alzhéimer y enfermedades cardiovasculares). Todavía no se han establecido relaciones de casa y efecto entre virus, bacterias y alzhéimer, pero todo indica que vale la pena extremar el cuidado en la higiene de la boca, dice Brendborg].

A partir de lo que ha aprendido de la naturaleza y de los seres humanos, ¿has modificado tu estilo de vida? ¿Estás tomando determinados alimentos, suplementos, plantas u otros productos?

Sí, de hecho, este libro empezó a partir de mi propio interés en el tema y también como una guía de lo que quería hacer por mí mismo. Básicamente, todo lo que propongo en el libro, lo he hecho yo en un primer lugar. Y por supuesto, mientras escribía el libro, algunos de los consejos o aspectos que estaba pensando añadir y por consecuente, aplicar a mi vida, terminé decidiendo no hacerlo porque cuando los revisaba, no tenían una base de datos lo suficientemente firma. Pero en términos generales, sí, hay un montón de cosas que hago cada vez que encuentro algo nuevo. De este modo, voy modificando mi vida a medida que voy encontrando nuevas informaciones.

¿Por qué afirma que la genética está sobrevalorada?

Bueno, lo digo basándome en un montón de estudios diferentes que han intentado determinar el impacto genético en la longevidad. Existen investigaciones realmente grandes donde toman la base de datos de ancestry.com, y a través del análisis de los árboles genealógicos de más de un millón de personas tratan de ver cuánta correlación existe entre la longevidad de cada uno de los parientes. El resultado de estos estudios muestra que no hay ninguna correlación en absoluto. De hecho, demuestran que existe una mayor correlación entre parejas que entre los parientes genéticos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las parejas no suelen estar genéticamente emparentadas, los resultados de dichos estudios muestran que el entorno de una persona es más importante que su genética en cuanto a la longevidad.

También existen estudios en los que se observa a los gemelos idénticos. Los gemelos tienen exactamente el mismo ADN, podríamos decir que son como clones genéticos el uno del otro. Y eso significa que, en muchos aspectos, son muy similares. Físicamente son muy parecidos, sus personalidades son muy parecidas, son igual de altos y así sucesivamente. Pero esta norma no es aplicable a su longevidad. Incluso muchos mueren en edades muy diferentes. Así que, una vez más, estos estudios demuestran que no se trata de su genética, sino que es el entorno el que principalmente determina la longevidad.

¿Existe algún nutriente o grupo de nutrientes que estén relacionados con la longevidad?

Sí, eso es a lo que me refiero cuando hablo de “entorno”. En primer lugar, es importante remarcar que uno de los factores importantes para una mayor longevidad es la suerte. Tienes que tener suerte para poder evitar cualquier tipo de enfermedad mortal. Pero, por supuesto, otro de los factores más importantes es este entorno o estilo de vida que comentábamos. Este sería, por ejemplo, lo que comes y cuánto ejercicio practicas, y otros aspectos como tu vida social o tu profesión. Todo esto afecta nuestra salud física a través de múltiples vías diferentes, y se trata de un impacto que muchas veces, como en la comida, afecta de manera directa a nuestro cuerpo. Pero también hay un impacto mental menos visible pero igual de importante de nuestra ocupación, vida social, vida familiar y demás. Y este impacto mental, por supuesto, también tiene sus consecuencias en nuestra longevidad. Por ejemplo, hay estudios donde está bastante claro que después de que alguien pierda un ser querido tiene un riesgo enormemente mayor de morir al año siguiente. Es un fenómeno que llamamos morir de un corazón roto. Consecuentemente, también vemos que la soledad, es, pues, otro gran factor de riesgo para una muerte prematura.

¿Hasta qué punto son importantes las relaciones sociales?

No se puede decir que alguno de estos puntos comentados sea más importante que los otros, todos son igual de relevantes para conseguir resultados claros. Realmente, se trata de equilibrio. Por ejemplo, se puede llegar muy lejos si se sigue una dieta saludable, pero si nunca se hace ejercicio o si se tiene algún hábito dañino, por ejemplo, fumar, evidentemente, la cantidad de beneficios que se pueden obtener de la dieta saludable se limita. Cuantos más elementos puedas cumplir, mejor. En realidad, creo que solemos pasar por alto las ventajas de las relaciones sociales y los aspectos mentales. Normalmente, las personas que se preocupan mucho por su salud solo se centran en la parte física y en los aspectos fáciles de medir y realizar, como tomar el suplemento adecuado, comer la dieta adecuada, cuánto hacen ejercicio, etc. Al final, dejan de lado la salud mental, que es mucho más difícil de determinar. Es más difícil cuantificar si tienes una buena vida social, pero no por ello es menos importante.

¿En qué confía más, en los productos naturales o en el descubrimiento de algún fármaco o el desarrollo de una terapia genética?

Desde un punto de vista científico, no siempre se trata de cosas diferentes. No hay necesariamente una división definitiva entre lo que es un suplemento o producto natural y lo que es un fármaco. Incluso las autoridades oficiales mueven este límite a veces. En muchos casos, algo que solía ser sólo un suplemento, de repente se considera un fármaco. Desde mi punto de vista, los suplementos, ya sean naturales o no, no siempre están bien regulados. A veces, por ejemplo, puedes pensar que estás tomando una cierta cantidad exacta de, pongamos por caso, aceite de pescado, pero, al final, seguramente no estés obteniendo esa porción concreta porque no sabes lo que hay en la cápsula. Los suplementos en realidad no están regulados en muchos países, mientras que, con los medicamentos, desde un inicio sabes más o menos lo que vas a recibir. Y si hay una gran cantidad de estudios que apoyan este fármaco, por supuesto es más fácil confiar en ello. De todos modos, para una persona normal, es más fácil conseguir suplementos o productos naturales porque no tienes que ir al médico para obtenerlos, puedes simplemente comprarlo.

Según su libro, la esperanza de vida no se alargará mucho más si encontramos el tratamiento de las enfermedades más mortales, porque nos moriremos de otras cosas. Lo que nos interesa es retrasar el envejecimiento. ¿Es así?

Sí. Por supuesto, es enormemente importante que se continúe investigando sobre la lucha contra el cáncer, la demencia y las enfermedades cardiovasculares, que son las tres grandes enfermedades. Pero, como afirmas, aunque lleguemos a combatir dichas enfermedades, no significa que vayamos a vivir para siempre. El gran problema con el que nos encontramos es el impacto del paso del tiempo en nuestro cuerpo, que llegada cierta edad empieza a estar viejo y desgastado, y un cuerpo viejo y desgastado tiene más probabilidades de sucumbir a algo. Si realmente queremos prolongar la vida, entonces tenemos que luchar contra el proceso de envejecimiento, y no únicamente contra aquellas enfermedades individuales que se incrementan durante el envejecimiento.

¿Es posible que nos estemos equivocando con la estrategia de cuidarnos mucho, tomar antioxidantes, etc.? Usted defiende la hormesis, aquello de "lo que no nos mata nos hace más fuertes". ¿Qué hábitos o prácticas serían beneficiosos desde este punto de vista?

Bueno, el de los antioxidantes es un buen ejemplo de por qué a veces es más fácil dañarse inconscientemente a uno mismo que beneficiarse, en especial si tomas suplementos pensando que son seguros y que nada malo puede pasar. Pero también ha habido estudios en los que se intenta usar antioxidantes para mejorar la salud de las personas. Y lo que muestran los resultados, es que, paradójicamente, a menudo existe un mayor riesgo de varias enfermedades, incluyendo el cáncer, que se propagan más agresivamente si usas antioxidantes. De hecho, existe un fenómeno, según el cual, muchos organismos de laboratorio terminan por beneficiarse un poco de un reto o de una cierta cantidad de estrés. Así que, en ese sentido, es definitivamente más complejo que decir que necesitamos eliminar todo daño para vivir más tiempo, porque el cuerpo necesita daño como un estímulo para mantenerse fuerte.

Si tuviera mucho dinero para invertir en investigación en el terreno de la longevidad, ¿por qué ideas apostaría?

Ya ha habido mucha inversión de gente muy rica, especialmente en los Estados Unidos. Y probablemente, en lo que estos tipos han invertido es la mejor apuesta. Pero, si tuviera un poco más de dinero, creo que financiaría una investigación más básica sobre qué es el envejecimiento y por qué sucede. Hay tanto que aún no sabemos... Podemos buscar soluciones que están mínimamente bien, pero todavía queda mucho por saber. No sabemos por qué algunos animales, por ejemplo, envejecen más rápido que otros. Y creo que sería muy emocionante obtener un conocimiento profundo de lo que realmente sucede con la edad

En el futuro, ¿vivir más años será una cuestión de dinero (por el acceso a tratamientos, etc.) o de llevar unos hábitos de vida sencillos y saludables?

No, creo que probablemente va a ser caro al principio si recibes una terapia, pero va a haber una inmensa presión social para bajar el precio y estoy bastante seguro de que así va a terminar siendo, porque esto es lo que suele suceder con la ciencia médica. Algo sale muy caro y luego su precio tiende a caer. Muchas de estas cosas, si realmente funcionan, van a tener un gran mercado por delante, por lo que va a haber un gran incentivo para bajar el precio y mejorar los productos.

