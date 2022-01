Batchcooking de cenas con recetas rápidas para toda la semana

Por qué un batchcooking de cenas

Después de épocas como la Navidad o unas buenas vacaciones, toca a volver a la normalidad, la rutina y a la comida casera simple y saludable. Y la única manera de hacerlo a largo plazo, comer bien y no pasar horas en la cocina es organizarse.

Si tu resolución en esta nueva etapa es comer mejor, o si quieres compaginar lo de comer sano con tener tiempo para hacer otras cosas, como dedicar más tiempo a jugar con tus hijos, hacer deporte, leer, pintar, aprender ganchillo o montar un huerto urbano, te va a a hacer falta un poco de organización y planificación en la cocina.

Pero en realidad no hay una sola forma de hacerlo. Cada persona lo tiene que acomodar con su estilo de vida y el tiempo del que realmente dispone. Por ejemplo, no hace falta preparar todas las comidas y pasarse todo el domingo cocinando y terminar con la cocina patas arriba. Hay personas a las que les va bien, porque no disponen de nada de tiempo entre semana, pero hay otras personas a las que esto les puede provocar estrés y prefieren pasar el domingo haciendo otras cosas.

El batch cooking, como todo, necesita un poco de práctica y es mejor hacerlo poco a poco. Para empezar, no hace falta preparar todas las comidas. Podemos elegir la comida del día que más nos estresa, por ejemplo el desayuno, las meriendas o las cenas, y adelantar solamente esta comida y el resto hacer todos los días fresco.