¿Será Carlos III del Reino Unido el rey de la lucha contra el cambio climático?

El nuevo rey Carlos III tiene una imagen completamente diferente a la de su madre, que se caracterizó por la distancia y la neutralidad. Como príncipe, Carlos de Gales no ha dudado en defender sus puntos de vista, a menudo contra las ideas dominantes, en relación, por ejemplo, con la protección del clima, los alimentos ecológicos, la naturaleza y la vida rural.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se reunió con Carlos de Gales en noviembre de 2021 durante la cumbre del clima (COP26) en Glasgow, ha dicho que el ahora monarca "ha sido un protector del clima desde el principio y ya lo tiene todo en marcha". Ahora habrá que ver si continúa defendiendo sus posiciones bajo el peso de la corona.

El nuevo rey del Reino Unido siempre ha prestado atención al clima

El hijo de la reina Isabel († 96) no solo ha realizado discursos encendidos sobre el clima, sino que lleva décadas tomando medidas para reducir su huella ecológica. Por ejemplo, el rey en ejercicio ha reducido su consumo de carne y en una entrevista con la BBC hizo un llamamiento a la población para que hiciera lo mismo.

Según informaciones publicadas en la presa británica, el rey Carlos no come carne dos días a la semana y no consume lácteos otro día. Carlos III aborda de esta manera el problema del impacto climático de la producción de carne y productos lácteos, que implica la liberación de grandes cantidades de CO2 y otros gases con efecto invernadero, como el metano.

No son, desde luego, medidas espectaculares, pero es mucho de lo que ha hecho la mayoría de jefes de estado y de gobierno, que se sepa. Él mismo señala que "si más personas hicieran esto, habría un beneficio significativo para el medio ambiente".

A favor de la agricultura ecológica

Carlos III no es un recién incorporado a las causas ambientales. Enla década de 1970 abogó por una mayor protección del medio ambiente. En aquel momento, el tema no estaba tan presente en los medios como en la actualidad y se ganó las burlas y la incomprensión de muchos. Se le llamó "loco"o "amante de las plantas" cuando llamó públicamente la atención sobre los problemas asociados con la contaminación del aire y el aumento de los desechos plásticos.

Además, Carlos III llevó sus palabras a la práctica. En la década de 1980, reconvirtió su propia propiedad, Highgrove, a la agricultura ecológica. La empresa Duchy Originals, que produce productos orgánicos según estrictos principios ecológicos, también fue fundada por Carlos con el objetivo de "producir alimentos de la más alta calidad en total armonía con el medio ambiente y la naturaleza".

Además de galletas y bollería, la marca vende mermeladas, miel, conservas e incluso chocolate y especias. Todos los ingresos van íntegramente a la Prince's Charities Foundation, que apoya, entre otras cosas, proyectos en el campo del medio ambiente.

El rey Carlos III ha apoyado muchas otras iniciativas ambientalistas a lo largo de las décadas. La Prince's Countryside Fund, por ejemplo, aboga desde 2010 por unas mejores condiciones de vida en el campo y por la sostenibilidad de las zonas rurales de Gran Bretaña.

Otra iniciativa apoyada por Carlos III es la Terra Carta, en la que hizo un llamamiento para que las grandes empresas promovieran el cambio global hacia un futuro más verde. Este manifiesto incluye un total de 100 medidas destinadas a proteger los recursos naturales y lograr una reducción general de las emisiones con gases de efecto invernadero. Según la Iniciativa de Mercados Sostenibles, más de 500 directores ejecutivos han apoyado la Terra Carta hasta la fecha.

Los libros del rey Carlos por el medioambiente

Además de sus obras filantrópicas, el rey ha publicado numerosos libros sobre temas de sostenibilidad y protección del medio ambiente:

En The Elements Of Organic Gardening: Highgrove, Clarence House, Birkhallpresenta su jardín y sus ideas sobre métodos ecológicos que utiliza en la finca de la familia Highgrove, así como en los jardines de Birkhall y Clarence House.

Por ejemplo, explica las técnicas que usa para plantar y cómo mantiene saludable el ecosistema. El libro de consejos prácticos y se completa con innumerables fotografías.

Carlos también comparte su perspectiva sobre la crisis climática en su libro Harmony: A New View of Our World. Con sugerencias e historias personales, Carlos llama la atención sobre problemas urgentes.

Es probable que Carlos III mantenga su compromiso con el medio ambiente en el futuro

En un país democrático el rey reina pero no gobierna. Carlos III no tiene capacidad ejecutiva, pero indudablemente sus opiniones llegan a la población y son reflejadas por los medios. Por tanto, su influencia es enorme. Probablemente será más prudente como rey que como príncipe, pero más allá de sus convicciones personales, le interesará mostrar su lado verde para ganarse las simpatías de la sociedad y, sobre todo, de los jóvenes.