"Las emociones que querríamos mantener ocultas se filtran a través de nuestros gestos y expresiones faciales"

"Nuestro cuerpo expresa no solo lo que queremos transmitir, si no aquello que queremos ocultar a nuestros interlocutores, todo aquello que manifestamos de manera inconsciente a través de nuestros gestos, postura o expresiones faciales forma parte de nuestra comunicación no verbal", nos cuenta Vanessa Guerra, experta en comportamiento no verbal y personalidad.

Certificada en Mindfulness (MBSR), Mindfulness y Compasión (MSC) y Mindfulness en la infancia, Vanessa Guerra se ha formado también Alba Emoting, un método con base científica de inducción, modelación y vivencia de las emociones desde el cuerpo, que permite a toda persona conectarse físicamente con sus emociones básicas a través de unas formas de respirar determinadas, acompañadas, a su vez, de las posturas corporales y los gestos faciales correspondientes para las emociones.



Su visión integral de la comunicación no verbal va mucho más allá de cómo normalmente la tratan y analizan los expertos de esta disciplina. Hablando con ella descubrimos que el lenguaje corporal es un campo con mucho potencial a nivel de autoconocimiento y adquisición de habilidades para relacionarnos con nosotros mismos y los demás, con la familia, los amigos, la pareja o en el trabajo.

–¿La comunicación no verbal nos puede “delatar” sin darnos cuenta?

–Cuando hablamos de comunicación no verbal es importante saber que el motor de nuestras acciones son las emociones y que estas se manifiestan a través del cuerpo, ocurre pues, que la mayoría de las veces no somos conscientes de que estamos sintiendo una emoción determinada porque no hemos desarrollado lo suficiente nuestra consciencia corporal que es la que nos permite detectar qué está pasando en nuestro cuerpo y poder ser conscientes de lo que estamos sintiendo.

Todo esto sucede en un tiempo muy rápido, por lo que la mayoría de las veces ya hemos expresado algo antes de que nos hayamos dado cuenta, esa es la razón de que se filtren emociones que querríamos haber mantenido ocultas a través de nuestra gestualidad y expresión facial.

–¿Con qué partes del cuerpo expresamos la comunicación no verbal?

–Todo el cuerpo habla sobre nuestros estados anímicos y emocionales, pero sin duda, hay un lugar en el que las emociones se manifiestan con más claridad, nuestro rostro.

–Entonces es cierto aquello de que la cara es el espejo del alma...

–Piensa que en la cara hay unos 20 músculos principales que manifiestan abiertamente todo aquello que queremos mostrar y también aquello que ‘’se nos escapa’’y que nos hubiese gustado esconder. La mayoría de las personas no somos conscientes de las emociones que sentimos la mayor parte del día, y sin embargo ¡las emociones están presentes en nuestro cuerpo todo el tiempo!

–¿Podemos esconder esas emociones que nos delatan?

–Podemos aprender a conocer cuál es nuestra comunicación no verbal para conocernos mejor, para cambiar aquellas conductas y comportamientos que nos obstaculizan nuestros objetivos vitales y profesionales y para construir vínculos afectivos más amables y conscientes.

–¿Entonces no es buena idea intentar controlar la comunicación no verbal?

–Cuando intentamos controlar nuestra comunicación no verbal desde fuera, es decir, intentando cambiar gestos y comportamientos únicamente desde el exterior el resultado que obtenemos la mayoría de las veces es superficial y contrario a nuestros propios intereses.

Cualquier cambio que queramos llevar a cabo debe ser inducido desde el interior, ya que tanto el reconocimiento como el procesamiento de la emoción suceden dentro del organismo y no fuera de él.

En esta sociedad cuando hablamos de control inconscientemente nos configuramos para reprimir o para inhibir aquello que hemos sentido en vez de gestionarlo que implicaría reconocer lo que nos sucede, observarlo y elaborar una respuesta adecuada para ese impulso inicial.

Ocurre lo mismo cuando se trata de controlar nuestra comunicación no verbal, lo que en realidad hacemos es reprimir lo que ya estamos sintiendo, por lo que tarde o temprano esa emoción que intentamos ocultar acabará mostrándose de manera indirecta a través de nuestro cuerpo. Sin ir más lejos las microexpresiones suceden porque hay una especie de lucha entre el área cortical del cerebro y el área subcortical, ambos luchan por controlar los músculos faciales, a veces la parte subcortical gana y ocurre una "fuga’’ de la emoción que se manifiesta en forma de micro expresión facial, que tiene una duración de medio segundo.

–Por lo que explicas, conocer aspectos de la comunicación no verbal puede ser también una herramienta de autoconocimiento...

–Sin ninguna duda. Durante todos estos años le hemos otorgado un gran protagonismo al funcionamiento del cerebro dejando de lado la valiosa información que nos brindaba el cuerpo. Gracias a los avances de la neurociencia hoy en día contamos con infinidad de artículos publicados, estudios e investigaciones que confirman que la red cuerpo mente es indivisible y que tanto uno como otro necesitan comunicarse entre sí para que la máquina del ser humano funcione de manera equilibrada.

Eso ha generado una oleada de interés por conocer cómo funciona el cuerpo y cada vez hay más personas que leen y quieren saber más sobre el este, pero pocos se atreven a poner en práctica todo aquello que leen y aprenden en los libros, de alguna manera seguimos estancados en adquirir mucha información a través de la mente pero con resistencias a bajar al cuerpo para sentirlo. El antropólogo Simon Roberts en su ultimo libro The Power of not thinking, pone de manifiesto la importancia de considerar al cuerpo como un elemento más en el proceso de aprendizaje y defiende que existe una memoria corporal que nos permite aprender cualquier cosa sin esfuerzo pero con gran capacidad de retención.

–¿De qué manera podemos reconocer lo que nuestro cuerpo dice por nosotros?

–Empezar por conocer cómo nos expresamos con el cuerpo, cuáles son los gestos que más realizamos, cuál es nuestra postura, etc., nos dará muchas pistas de qué emociones son las que más nos acompañan en el día a día y cuáles son las que intentamos evitar a toda costa. De este modo podremos intervenir en aquellas conductas y comportamientos que queremos cambiar. Recuerda que solo podemos cambiar aquello que es visible a nuestros ojos, aquello de lo que somos conscientes.

–¿Es cierto que en las entrevistas de trabajo se examina el lenguaje corporal?

–Los especialistas en recursos Humanos están muy bien preparados para saber interpretar la comunicación no verbal de las personas que acceden a las entrevistas de trabajo. Sin embargo, siempre es bueno recordar que una entrevista de trabajo puede ser un elemento estresor para alguien que por sus circunstancias se esté jugando su futuro o el bienestar de su familia y mostrará ese estrés a través de su comportamiento con nerviosismo, por ejemplo.

Pero esto no quiere decir que no sea una persona preparada y apta para el puesto por el que postula, en ese caso tendremos que ser lo suficientemente perspicaces y observadores para tener en cuenta el contexto y las circunstancias personales por las que puede estar pasando cada persona antes de valorar únicamente su comunicación no verbal como evaluación final.

–¿Algún consejo que pueda resultar útil frente a los especialistas de Recursos Humanos?

–No está de más que antes de presentarnos a una entrevista de trabajo vayamos bien preparados y ensayemos tanto lo que queremos decir como lo que queremos transmitir con nuestro lenguaje corporal. Por ejemplo, es conveniente moderar los movimientos que hacemos, que sean tranquilos, pausados, mantener una escucha activa y atenta, mirar a los ojos del interlocutor cuando te habla y utilizar el cuerpo para comunicar.

Una entrevista de trabajo es como subir a escena, debes tener aprendido el guion, los movimientos que tienes previsto hacer y tener desarrollada la habilidad para improvisar en cualquier momento con el aliciente de transmitir la mayor naturalidad posible durante la representación.

–¿Y qué ocurre con el amor? ¿Se filtra también entre nuestros gestos?

–Cuando nos sentimos atraídos por alguien nuestro cuerpo tiende a orientarse hacia esa persona, por mucho que intentemos desviar la mirada o evitar a la persona (en caso de que no queramos que se dé cuenta de que nos atrae) el resultado será siempre en vano, ya que tendemos a buscar el contacto visual o físico de aquello que nos atrae o nos gusta. En estos casos nuestro lenguaje corporal es diferente según el género.

–¿Cuál es el lenguaje corporal de una mujer cuando está interesada en otra persona?

–Lo primero que se manifiesta en las mujeres es el cambio de tono de la piel, lo que llamamos el rubor facial que ocurre de manera involuntaria y por el que algunas mujeres tienden a girar la cabeza para no ser "descubiertas".

En el cortejo, las mujeres, tendemos a mostrar más la parte del cuello y para ello como excusa, realizamos movimientos de cabeza hacia atrás retirándose la melena o recogiéndonos el pelo, a veces incluso de manera inconsciente pero con el objetivo de que se fijen en nosotras, también jugamos con las miradas dando lugar a un baile de miradas con la persona que nos atrae, jugamos con elementos en los labios como un lápiz, fumar, incluso comer o beber y sonreímos más.

–¿Y si es el hombre el que está interesado en otra persona?

–Los hombres juegan con las distancias, suelen ser los primeros en acercarse a la persona que les atrae y tienden a mostrar el cuerpo expandiendo su torso que es una manera de mostrar su virilidad y disponibilidad.

–¿Por qué difiere la comunicación no verbal en hombres y mujeres?

–La comunicación no verbal se forja bajo dos factores de clara influencia como son la educación y la cultura. Cada país y cada cultura establecerá cuáles serán los códigos de comunicación permitidos y no permitidos convirtiéndose en parte de la idiosincrasia de cada etnia o cultura. De este mismo modo la comunicación no verbal entre hombres y mujeres está bajo el influjo de este paraguas cultural y educativo y será diferente no solo entre los diferentes países si no entre las diferentes etnias que convivan en un mismo país.

Por otro lado tiene cierta lógica que la comunicación entre hombres y mujeres sea diferente ya que también es diferente la gestión que realizan de las emociones ambos géneros, hay estudios que muestran en sus resultados que los hombres tienden a evitar determinadas emociones como la tristeza y son más susceptibles a expresar la ira de una manera menos contenida.

–¿Hay algo más que caracterice la comunicación no verbal de las mujeres?

–Hay grandes diferencias en cuanto al uso del tacto, pues las mujeres tocan mucho más y de manera delicada, utilizan el tacto para crear unos vínculos más sólidos con los demás mientras que los hombres tienden a rehusar el contacto físico y si muestran el afecto a través de un abrazo o dando la mano tienen una duración breve y el contacto suele ser más rudo.

Otro elemento que podemos destacar es que las mujeres tienden a acercarse más a las personas por las que sienten afecto mientras que los hombres muestran más distancia con las demás personas, incluyendo a sus familiares. En cuanto a la expresión emocional las mujeres tienen mayor facilidad para expresar las emociones y por eso son más expresivas que los hombres, sonríen más y utilizan su cuerpo para comunicar con mayor agilidad que los hombres que serán más inexpresivos y más rígidos en su comunicación no verbal.

–¿Podemos saber si alguien nos miente también por la comunicación no verbal?

–Se ha discutido mucho acerca de este planteamiento, ¿podemos detectar mentiras a través de nuestra comunicación no verbal? La respuesta es tan ambigua como el propio planteamiento, sí y no. La realidad de esta cuestión es que no existe un gesto o una serie de gestos que puedan garantizar que alguien está mintiendo.

Lo que sí sucede es que hay gestos, comportamientos y conductas que pueden hacernos dudar de la veracidad del testimonio de alguien. Esto se debe al principio de congruencia o coherencia entre lo que se dice (comunicación verbal) y lo que se transmite con el cuerpo (comunicación no verbal).

Esto quiere decir que nuestro cerebro detecta incoherencia entre el mensaje verbal y el mensaje corporal. Por ejemplo el ex agente del FBI y gran experto en comunicación no verbal Joe Navarro dice en su libro El Cuerpo Habla que no existe un único comportamiento que sea indicativo de engaño, cuándo decimos la verdad y no tenemos preocupaciones tendemos a sentirnos cómodos y a enfatizar más, mientras que cuando mentimos o estamos preocupados por que nos pillen estamos más tensos porque albergamos un "conocimiento culpableQ.

Así que, en realidad, lo único que podemos es sospechar sobre el testimonio de alguien pero nunca acusar a alguien que miente exclusivamente por su comunicación no verbal.

–¿Qué otros ejemplos de comunicación corporal podemos encontrar?

–Hemos hablado de los gestos, de las micro expresiones y expresiones faciales pero poco de lo que comunica nuestra postura. Normalmente cuando hablamos de comunicación pensamos en algo que transmitimos hacia afuera, sin embargo, nuestra postura también nos comunica a nosotros mismos cómo nos estamos sintiendo.

Por ejemplo, todas aquellas emociones que han sido reprimidas en su día han quedado bloqueadas en nuestra estructura músculo esquelética y esto se debe a que las emociones tienen como función movilizarnos, orientarnos hacia una dirección bien sea para ponernos a salvo, defendernos de un peligro o llorar una pérdida. Cuando la emoción surge en nuestro cuerpo lo programa para funcionar, el cuerpo se prepara para moverse, para actuar fiel al impulso de la propia emoción. Si en ese momento no permitimos que nuestra emoción se exprese, nuestro organismo tampoco podrá soltar la energía que esa emoción trae consigo y la convertirá en tensión convirtiéndose en estrés fisiológico. Los músculos que estaban preparados para actuar se contraerán guardando consigo la tensión que no han podio soltar y esta es la base de muchas contracturas, dolores de espalda e incluso el caldo de cultivo de enfermedades y patologías graves.

Según el doctor Gabor Mate, las emociones son los mayores estresores fisiológicos. En nuestra postura encontramos las huellas de nuestra experiencia vital, de cómo hemos forjado nuestro cuerpo si de manera amable y cariñosa o en cambio, de manera restrictiva y exigente.

–Las personas más empáticas, ¿tienen una capacidad especial para “leer” la comunicación no verbal?

–Efectivamente, las personas con mayor habilidad empática tendrán mayor facilidad para conectar con el otro y por lo tanto, para conocer cómo se sienten. Pero, además, hay algo que me gusta recordar cuando hablamos de la empatía, y es que las neuronas espejo que son las encargadas de desarrollar esta habilidad se encuentran en la corteza prefrontal que es la parte del cerebro en la que se desarrolla la consciencia. Por lo que cuando estamos desarrollando la conciencia corporal o mental estamos además desarrollando la empatía.

Aunque hay otras personas con habilidades especiales para leer al otro, en su libro el doctor Amir Levine y Rachel Heller citan un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Illinois y la Universidad Blaise Pasal en el que idearon un método para medir la sensibilidad de las personas con estilo de apego ansioso y descubrieron que estos tendían a percibir la desaparición de la emoción y el inicio de la emoción antes que las demás personas. Esto se debe a la necesidad de control sobre la impresión que los demás tienen de ellos mismos lo que les lleva a desarrollar una habilidad muy desarrollada para leer las emociones en el rostro de los demás.

–¿Se puede identificar comunicación no verbal en animales como los perros o los gatos?

–Esta pregunta es muy interesante ya que aunque hablemos a los animales domésticos, lo que le comuniquemos lo haremos en mayor medida a través de nuestros gestos, posturas, expresiones faciales y el tono de voz.

Uno de los referentes sobre si la comunicación no verbal es importante entre seres humanos y animales es la primitóloga Jane Goodall que en sus inicios pasó gran parte del tiempo observando el comportamiento de los chimpancés para aprenderlo y poder acercarse a ellos ganándose su confianza.

Nos comunicamos con los animales de una manera muy similar a la que utilizamos con los humanos, no obstante los animales domésticos como los perros tienen la ventaja de poseer un sentido del olfato muy desarrollado con el que pueden oler las hormonas que segregamos según nuestro estado de ánimo, esto les permite conocer también cómo nos estamos sintiendo.

En nuestro caso la empatía juega un papel fundamental a la hora de entender e interpretar las señales de comunicación de los animales domésticos, es mucho más fácil en muchos casos saber qué siente un perro o un gato que una persona, ya que los animales no fingen lo que sienten porque no pueden hacerlo, y esa es una de las grandes diferencias entre los humanos y los animales, las diferencias de las funciones cerebrales.