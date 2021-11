7 recetas con mucha vitamina C para mejorar la inmunidad

Trucos para una dieta vitamínica

La vitamina C es quizás la más popular y conocida de las vitaminas, aquella que la mayoría reconoce como imprescindible para gozar de buenas defensas y combatir las infecciones.

Pero la popularidad de esta vitamina no siempre va ligada a su consumo, y el estilo de vida actual (el estrés, la contaminación, unos malos hábitos alimentarios y un consumo insuficiente de alimentos frescos) a menudo acarrea carencias.

Consecuencias del déficit de vitamina C

En el imaginario colectivo su carencia se asocia al escorbuto, una dolencia que afectaba a los marineros que se embarcaban en largas travesías transoceánicas y que enfermaban por falta de alimentos frescos (y por lo tanto de vitaminas).

Pero sin llegar a esos extremos las consecuencias de no consumir suficiente vitamina C son muchas. Además de actuar como antioxidante y proteger el sistema inmunitario, la vitamina C interviene en numerosos procesos metabólicos.

La solución pasa muchas veces por la suplementación y el abuso de complementos vitamínicos, pero la verdadera clave para obtener vitamina C se encuentra en una buena alimentación.

Sobre todo colabora en la absorción del hierro, favorece la producción de hormonas antiestrés, facilita la cicatrización y contribuye a reparar y a desarrollar vasos sanguíneos y células de la piel, huesos y dientes.

También resulta útil frente al colesterol y las enfermedades degenerativas. Su carencia provoca hemorragias, encías inflamadas y dientes sueltos, afecciones cutáneas, trastornos sanguíneos e hipoglucemia.

Alimentos con vitamina C

Las frutas y verduras frescas y crudas son los alimentos que contribuyen a un mayor aporte de vitamina C. En particular los alimentos con más vitamina C son:

Las naranjas y los cítricos en general.

El pimiento rojo.

La acerola.

El kiwi

La mora.

La fresa.

La alfalfa.

El perejil.

Los berros.

La papaya .

Las espinacas.

El brécol.

. Las frutas y verduras muy verdes, naranjas o rojas aportan gran cantidad de vitamina C.

Las frutas cítricas o exóticas como mango o papaya son ricas en vitamina C.

Las frutas rojas, aunque un poco ácidas, son una gran fuente de vitamina C.

Algas como las nori tienen vitamina C.

tienen vitamina C. De la calidad de estos alimentos y de su frescura depende también el aporte de vitaminas. En general, la fruta y verdura de cultivo ecológico posee mayor proporción de nutrientes en relación a su peso, además de resultar más sabrosa por recolectarse en su temporada natural.

7 recetas repletas de vitamina C

Aquí tienes 7 recetas con multitud de alimentos ricos en vitamina C, para garantizarte tu ración mínima diaria de vitamina C (unos 60-70 mg al día).