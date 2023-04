Lombrices en niños: síntomas, causas y cómo tratarlas de forma natural

Las lombrices pequeñas u oxiuros que afectan principalmente a los niños de corta edad se alojan en el intestino y provocan molestias diversas pudiendo afectar al descanso y al desarrollo de los pequeños si no se toman medidas adecuadas. Padres y madres podemos aprender los cuidados naturales preventivos para evitar la contaminación y el desarrollo de esta parasitosis, así como el cuidado de toda la familia.

En este artículo vamos a tratar sobre los síntomas, los cuidados y los remedios naturales y alimentos que podemos tener en casa en esta situación más común de lo que parece. ¿Sabes que los adultos que tuvieron lombrices de pequeños pueden seguir teniéndolas?

Lombrices pequeñas en niños: cómo son

Cuando hablamos de las lombrices pequeñas generalmente nos referimos a los oxiuros (Enterobius vermicularis): son unos gusanos de tipo nematodo, de color blanquecino, con forma de huso alargado y fino, de pequeño tamaño (entre 3 y 12 mm de largo) que viven en el intestino. En este artículo, trataremos de oxiuros.

Es esencial, saber que existen otros parásitos intestinales además de los mencionados en este artículo. Existen otras lombrices parecidas, que pueden vivir en el intestino llamadas áscaris (Ascaris lumbricoides), son de tamaño algo mayor y provocan un cuadro de manifestaciones que puede ser más grave al afectar a varios órganos. Consulta siempre con un especialista si sospechas que tu hijo o hija podría tener lombrices.

sintomas de lombrices en niños

Algunos síntomas pueden indicarnos que un niño puede tener lombrices intestinales del tipo oxiuros:

Otros síntomas que nos hacen pensar en que nuestro hijo o hija pueda tener lombrices son inquietud, irritabilidad, nerviosismo, dormir mal, se mueven demasiado por la noche. Como conoces a tus hijos, te das cuenta de que están más irritables o más inquietos de lo que es habitual y no sabes qué les pasa. En realidad, ellos se sienten mal, lloran y están irascibles, no saben qué les pasa… “y no son cosas de la edad”.

Picores en el ano. Es el primer síntoma que suele aparecer. Los picores suelen ser más intensos por la noche cuando el niño o la niña están en la cama, pues es cuando las hembras salen a poner sus huevos en la piel de alrededor del ano (zona perianal).

Es el primer síntoma que suele aparecer. cuando el niño o la niña están en la cama, pues es cuando las hembras salen a poner sus huevos en la piel de alrededor del ano (zona perianal). Inquietud por la noche. LECTURA RECOMENDADA Cómo tratar las lombrices intestinales en el adulto de forma natural

Picor en la nariz. También puedes notar que tienen picor en la nariz y se la tocan con mucha frecuencia como cuando tienen mocos o rinitis.

También puedes notar que tienen picor en la nariz y se la tocan con mucha frecuencia como cuando tienen mocos o rinitis. Pueden tener la tripita hinchada y perder el apetito

perder el apetito Ojeras .

. Bruxismo. Algunos niños rechinan los dientes (bruxismo) por la noche, pero no significa que el bruxismo indique siempre que puedan tener lombrices, puedo ocurrir por otras razones

Algunos niños rechinan los dientes (bruxismo) por la noche, pero no significa que el bruxismo indique siempre que puedan tener lombrices, puedo ocurrir por otras razones Heridas en la zona perianal. El rascado de la zona perianal puede provocar irritación y pequeñas heridas que también molestan de día, provocan rascado y pueden infectarse por bacterias, lo cual empeora la situación.

El rascado de la zona perianal puede provocar irritación y pequeñas heridas que también molestan de día, provocan rascado y pueden infectarse por bacterias, lo cual empeora la situación. Molestias vulvares en las niñas. Las niñas se pueden quejar de molestias vulvares como irritación y picor. En casos raros, los oxiuros pueden pasar al interior de la vagina, del útero o de las vías urinarias.

Si se perciben los síntomas y se tienen sospechas, recuerda que hay que mirar la ropa interior y la zona perianal. A veces se ven las pequeñas lombrices: son cortas entre 3 y 12 mm, blancas, parecen trocitos de hilo o lana fina. Algunas personas las encuentran en la ropa interior por la mañana.

Si hay dudas porque no ves las lombrices, se ha de realizar un análisis específico para ver si hay huevos y/o lombrices y tipificar sin son oxiuros o áscaris. Los oxiuros no suelen salir con las deposiciones; sin embargo los áscaris, que son de mayor tamaño, sí pueden verse en las heces. Los huevos solo se ven al microscopio.

Generalmente cuando los niños ya han tenido lombrices en otras ocasiones conocemos los síntomas y actuamos con mayor rapidez.

Cómo se contraen las lombrices pequeñas oxiuros

La vía de contacto es a través de los huevos que otros niños o adultos puedan eliminar. ¿Dónde se encuentran?

Los alimentos regados o cultivados en terrenos sin control de salubridad pueden ser fuente de huevos de oxiuros y de otros parásitos. Hemos de prestar mucha atención.

de salubridad pueden ser fuente de huevos de oxiuros y de otros parásitos. Hemos de prestar mucha atención. El parque de juegos, la arena, las alfombras, moquetas, ropa de cama, ropa interior y pijamas, superficies y utensilios, alimentos contaminados o que haya podido tocar la persona que tiene ya lombrices… son lugares donde los huevos de las lombrices u oxiuros pueden mantenerse unos días.

Cuando se tocan zonas contaminadas con las manos, los huevos se pueden quedar debajo de las uñas. Al llevarse las manos a la boca, morderse las uñas… se tragan los huevos y se produce la contaminación.

Después de que las hembras ponen los huevos en la zona perianal, pueden pasar uno a dos meses hasta que se forman las pequeñas lombrices en el intestino y se repite en ciclo en el que las hembras pueden poner huevos de nuevo en la zona perianal. Es importante tener esto en cuenta para estar atentos a la posible nueva generación y cortar o minimizar el ciclo de reproducción.

Por ello, la situación a veces requiere de unos cuidados especiales durante unos meses. Generalmente el tratamiento se realiza durante 7 a 10 días y se repite al mes, y de nuevo un mes más tarde si es necesario. Al final del artículos encontrarás unos puntos importantes para ayudarte en la época de tratamiento.

tratamiento para lombrices en niños

Ante la sospecha de lombrices en niños, es importante consultar al especialista. Puede recomendar medicamentos antihelmínticos. Si es el caso, recuerda que es muy importante hacer bien el tratamiento y repetirlo como se ha indicado en el plazo del tiempo previsto.

Por otro lado, existen alimentos que presentan propiedades vermífugas o antihelmínticas frente a las lombrices tanto oxiuros como áscaris. Entre los más destacados se encuentran: el ajo, las pipas de calabaza crudas y las pieles internas de la granada.

Si es el caso de que ya hay lombrices es importante el momento en que se toman estos alimentos, ya que las lombrices se alimentan de lo que comemos y les llega por el intestino. Interesa que estén “hambrientas” y por eso es mejor ingerir estos alimentos en ayunas por las mañanas o bien dejar pasar unas tres horas después de haber comido.

Ajo

Si se utiliza ajo cuando se tienen lombrices, ten en cuenta que para los niños no es fácil comer ajo crudo. Algunas personas trocean el ajo crudo y “sin masticar” tragan los trocitos. Existen productos especiales en extractos líquidos o en perlas que no tienen sabor ni olor fuerte.

La alicina del ajo es el principio activo más destacado frente a las lombrices. Recuerda seguir las instrucciones que se indiquen para su uso. Por otro lado, recuerda que el ajo que has cocinado pierde su función en este caso. “Ajo cocido, ajo perdido” dice el refrán y en este caso, sí es aplicable.

Pipas de calabaza

Las pipas de calabaza son una excelente opción para prevenir y tratar las lombrices. Contienen principios activos específicos del tipo alcaloide llamado cucurbitina que paraliza las lombrices facilitando su eliminación. Yo tenía por costumbre darle a mi hijo un puñadito de pipas de calabaza cada cierto tiempo.

Cuando son pequeños, primero hay que enseñarles a que mastiquen bien las pipas de calabaza. Si no saben o no pueden masticar bien, para evitar que se atraganten, puedes machacarlas o molerlas y dárselas en el momento. Las pipas tienen que estar crudas, no tostadas. Cuida que estén frescas y que no se hayan enranciado si hace mucho que las tienes en casa.

Si usas las pipas de calabaza cuando ya hay lombrices: se da un puñadito todos los días, con el estómago vacío por la mañana o esperando unas tres horas después de una comida.

Granada

Las pieles internas de la granada son otro de mis favoritos. También enseñé a mi hijo a tomarlas como si fueran escarola, a modo de prevención. Mientras yo partía y desgranaba la granada, le daba trocitos de la piel para masticar, yo lo hacía también para que me viera. Lo cierto es que lo sigo haciendo. Cuando es época de granadas y preparo una granada para comer sola o en ensalada, añado parte de las pieles internas y las dejo para comer a la par que los granos de la granada y resto de ingredientes.

Si ya se tienen lombrices puedes preparar para comer piel interna todos los días.

Cuidados cuando un niño tiene lombrices pequeñas

Es importante vigilar que no hay estreñimiento y que hagan deposiciones al menos una vez al día. Evita el azúcar, la pasta y las grasas. Es un momento para probar por ejemplo, la rúcula, las alcachofas, el diente de león: tomar más fibra ayudará al tránsito intestinal, favorece la liberación de bilis y con ello la eliminación de las lombrices.

Se pueden preparar ensaladas o zumos con melón o papaya que ayudan a facilitar el tránsito intestinal y colaboran en la eliminación de las lombrices.

Respecto al cuidado de la piel irritada: una crema con aceite de caléndula, lavados con compresas de infusión de manzanilla a temperatura corporal pueden ayudar a calmar la irritación de la piel perianal y minimizar las posibles infecciones.

Cuidados generales para prevenir la contaminación o recontaminación

Cuando los niños tienen lombrices y se rascan el culete, al hacer esto pueden recontaminarse ya que los huevos se quedan debajo de las uñas y como no es raro que se chupen los dedos… se tragan los huevos y así sigue el ciclo de contaminación. En las niñas puede haber afectación de la zona genital como se ha mencionado. Los siguientes cuidados son muy importantes: