La acupuntura no es una pseudoterapia como dice el Gobierno

Evidencias científicas

La Sociedad de Acupuntura Médica de España (SAME) presentó en la Cumbre Mundial Acupuntura y Ciencia, celebrada en Madrid, el documento "Síntesis de la Evidencia Científica en Acupuntura" para reivindicar el “alto nivel de evidencia” sobre la eficacia de este “procedimiento técnico médico”, que reunió en la capital a sus mayores investigadores de Europa y América.

En el recopilatorio se alude a los 29.248 artículos de investigación publicados hasta la fecha en revistas científicas de impacto y que justifican la aplicación de la acupuntura en numerosos hospitales de prestigio internacional, como el Hospital de Boston, el Johns Hopkins y el MD Anderson en Houston (Estados Unidos) y el hospital universitario Charité de Berlín, o en las unidades del dolor de varios hospitales públicos españoles.

Las mismas pruebas de eficacia que otras técnicas médicas

Con este arsenal científico, la SAME reclama al Gobierno que la acupuntura sea excluida del plan contra las pseudociencias, anunciado el pasado noviembre por los ministros titulares de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y de Ciencia, Innovación y Universidades.

Los expertos de la SAME aseguran que la acupuntura pasa el mismo filtro que el resto de procedimientos médicos: ensayos clínicos a doble ciego randomizados aleatoriamente, revisiones sistemáticas, metaanálisis y metaanálisis en red. Los estudios prueban la eficacia de las distintas formas de acupuntura: la acupuntura tradicional, la electroacupuntura, la laserpuntura o la moxibustión, aunque cada técnica posee características e indicaciones específicas.

Las nuevas tecnologías permiten ver los efectos

Ahora “las nuevas tecnologías están poniendo en evidencia cosas que antes no veíamos”, explicó el doctor Rafael Calvo, presidente de SAME. Actualmente se pueden demostrar sus mecanismos de acción y su efectividad. Existen estudios que permiten visualizar los efectos en el organismo cuando se coloca una aguja en un punto del cuerpo.

Por ejemplo, la resonancia magnética funcional demuestra con imágenes que la aplicación de las agujas es capaz de modificar áreas cerebrales de manera permanente, lo cual permite hacer frente al dolor neuropático crónico.

Es una terapia de "eficacia incuestionable" para paliar el dolor

Rafael Calvo calificón de "incuestionable" la utilidad de la acupuntura ante el dolor. Por eso, la totalidad de las unidades del dolor del sistema sanitario de Andalucía la incorporan. Esta comunidad, que hasta ahora ha contado con apoyo institucional para extender e investigar la acupuntura, ha formado también a médicos anestesistas y rehabilitadores.

Precisamente la Asociación Andaluza del Dolor y Asistencia Continuada ha realizado recientemente un comunicado en defensa de la acupuntura como práctica médica. "El empleo de la acupuntura médica se realiza en el contexto de procesos de tratamiento fundamentalmente del dolor, donde la investigación básica y clínica están aportando cada vez más fundamentos de su uso, y limitando los campos en los que demuestra eficacia y seguridad. Es por ello, que la acupuntura esta recogida en la Cartera de Servicios de las Unidades del Dolor Hospitalarias de Andalucía", afirma el comunicado.

Fuera de Andalucía, también se utiliza la acupuntura en hospitales públicos, por ejemplo, en el hospital de Torrejón (Madrid), donde hay largas listas de espera para recibir tratamiento.

Terapia complementaria en las infecciones

El incremento en la investigación científica está demostrando que la acupuntura gana importancia en otras áreas, además del dolor. Su efectividad está probada en el insomnio, la depresión y el estrés, y se ha comprobado que es muy importante para combatir y revertir la septicemia (infección grave y generalizada en todo el organismo), un problema cada vez más grave debido a la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos.

Es antioxidante y útil preventivamente

La acupuntura produce un efecto antioxidante que reduce el daño celular en los procesos de estrés oxidativo, inflamación y envejecimiento, expuso el doctor Beltrán Carrillo, presidente de la Asociación Colegial de Médicos Acupuntores de Madrid.

“Hay evidencia de que puede ser una terapia preventiva del envejecimiento y ralentizadora de la progresión de algunas enfermedades neurodegenerativas en aumento como el Parkinson”, y también es interesante de cara a aumentar la longevidad y la calidad de los años vividos, señaló.

España, el único país donde se persigue la acupuntura

La inclusión de la acupuntura en el denominado "plan de protección de la salud frente a las pseudoterapias" ha supuesto una desagradable sorpresa para la comunidad médica que la practica con el visto bueno de la Organización Médica Colegial, que la reconoció com acto médico en 2004. Esta persecución también va en contra de las recomendaciones de la OMS, que desde 1979 reconoce la acupunutura como “terapia eficaz” y recomienda la inclusión de las terapias tradicionales y complementarias en los sistemas de salud pública.

España es el único país de Europa donde se persigue y donde los grupos de presión escépticos tienen la capacidad de influir sobre las autoridades, algo que contraviene el tratado de la Unión Europea, aseguraron los expertos en la cumbre de Madrid.

En Francia, Italia o Alemania la acupuntura está perfectamente regulada y solo los médicos pueden ejercerla. En España, los médicos acupuntores podrían ser más de 3.000. La SAME se mostró de acuerdo con que se actúe contra las personas que "induzcan a los pacientes a abandonar la terapéutica médica” y recordó que la “la acupuntura clínica, privada o pública; es un procedimiento complementario y no excluyente de otros, médicos y quirúrgicos, porque los médicos acupuntores están sujetos al código ético y deontológico de la profesión”, explicó el presidente de SAME.