Lumbalgia y medicina china: otra perspectiva

Cuando hablamos de lumbalgia solemos emplear la expresión "quedarse clavado". Pero el dolor lumbar, visto con los ojos de la medicina tradicional china (MTC), es más que eso. No solo hay que eliminarlo, también tenemos que "escucharlo", pues nos hace entender que estamos abusando de nuestro organismo.

La visión energética de esta molestia nos dice que se sitúa en la zona del riñón, donde se ubica la batería del cuerpo: si está agotada nos quedamos parados. De alguna manera es lo que pasa, nos hemos quedado sin gasolina por un exceso de actividad. Algo que hiciste fue la gota que colmó el vaso y te dejó "clavado". Pero no fue la causa. Hay que buscarla.

Para cada tipo de dolor, una solución distinta

Existen diferentes tipos de dolores:

Dolor agudo : si el dolor te limita el movimiento desde ayer o desde hace una semana.

: si el dolor te limita el movimiento desde ayer o desde hace una semana. Dolor crónico: si el dolor se resiste a abandonarte desde hace más tiempo.

No todos los tipos de dolor nos dan la misma información y en cada caso el tratamiento será diferente. Un principio básico es: a diferentes expresiones de dolor, distinto enfoque energético de recuperación.

Si el dolor es agudo:

Salvo el dolor accidental o traumático, el resto de situaciones nos alertan de que algo nos ocurre. Puede aparecer tras hacer una mudanza o cualquier otro evento parecido.

El dolor agudo nos interpela porque estamos haciendo un uso excesivo de nuestra escasa energía. Después de una lumbalgia aguda es aconsejable revisar dónde y cómo gastamos nuestra gasolina.

Las molestias que aparecen rápido se pueden eliminar con facilidad. Con el uso de la moxibustión (aplicación de calor con artemisa seca o carbonizada) enseguida se cargan las baterías. Una sola sesión puede ser suficiente. No hemos de darle mayor importancia.

Si el dolor es crónico:

En cambio, el dolor recurrente o el dolor crónico nos indican que hay una falta importante de energía en el riñón. Para el dolor crónico hay que seguir investigando.

Si se acentúa con el paso del día, conviene calor, descanso, hidratación y alimentos nutritivos. Hacen falta soluciones globales porque no hay una sola causa. La aplicación de calor es adecuado para los que mejoran con descanso, pero no para los que lo sufren por la noche o si este se incrementa durante esas horas.

Si el dolor es crónico y nocturno:

Hay personas con un dolor que aparece o se acentúa cuando llevan unas horas en la cama. Se despiertan hacia las dos o tres de la mañana con la sensación de que tienen algo clavado en su columna. Parece que se parte en dos. Así lo explican.

Por la noche no gastamos tanta energía; de hecho, al descansar la recuperamos. No mejoran aplicando calor: si ponemos calor con la moxibustión a los que sufren dolor nocturno no notarán nada o posiblemente se encontrarán peor después.

Acumulación de yin

¿Qué está pasando? Que la noche es yin y el día yang. No podemos tratar igual las molestias que aparecen en momentos diferentes. No solo es importante dónde duele, sino también cómo es el dolor, cuándo se produce y si es fijo o se mueve.

Durante la noche el metabolismo va al ralentí y el dolor se produce porque en la zona lumbar se estanca el "yin". Como si de una presa se tratara, cada noche el organismo lo acumula cerca de la columna. Hace un tapón que impide a los líquidos o la sangre moverse a sus anchas.

Con el movimiento del día el bloqueo desaparece o disminuye. Una posible solución para moverlo es el uso de las ventosas. Mueven y a la vez nos informan de dónde está el problema, mediante la aparición de un hematoma, por ejemplo.

La recuperación de la energía de riñón

La mala noticia es que la acumulación de yin se ha producido poco a poco y requerirá tiempo y mucho esfuerzo eliminarlo.

Nada que ver con el uso del calor en los casos agudos. Para tratarlo, nos hemos de apoyar en las agujas de acupuntura.

Alimentos tónicos

Revisar la dieta y evitar lácteos, azúcares o harinas no integrales puede ser útil.

La medicina china recomienda determinados alimentos que refuerzan la energía del riñón, como la sopa de miso, las azukis o el sésamo negro triturado. También se suelen prescribir fórmulas de plantas medicinales, como la denominada "Liu Wei Di Huang Wan".