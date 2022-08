Picadura de mosquito y otros insectos: 8 remedios naturales para protegerte y aliviar

Fitoterapia

En verano no hay quien se libre de los mosquitos, y menos aún si se vive o pasea cerca de herbazales, ríos, marismas, lagos o pantanos. Mantener a los mosquitos a raya, prevenir su molesta picadura o aliviarla si no se logra evitarla no siempre resulta fácil. Y quien dice mosquitos dice abejas, avispas, tábanos, moscones, pulgas y hasta hormigas. Si además se viaja a un país tropical, el problema aumenta.

Existe una gran oferta comercial de repelentes e insecticidas más o menos efectivos. Los repelentes son compuestos químicos, sintéticos o naturales, que se aplican sobre la piel por su olor, para evitar que los insectos se nos acerquen.

Artículo relacionado 9 tratamientos naturales para las picaduras de mosquito

El uso sistemático de repelentes sintéticos no es en absoluto inocuo. Algunos estudios demuestran que pueden alterar el equilibrio hormonal en niños y adolescentes. A su vez, el uso de insecticidas, en especial en agricultura y jardinería, pone en peligro la supervivencia de muchos insectos polinizadores.

8 ayudas naturales para defenderse de los insectos

Como alternativa natural, se puede recurrir a plantas que tienen propiedades insecticidas, pero también antimicrobianas y demulcentes.

Al mismo tiempo será útil tomar medidas como vestir manga y pantalón largo en espacios húmedos, evitar los colores chillones y los perfumes, no dejar restos de comida a la vista, cerrar las ventanas por la noche, colocar mosquiteras, o aplicarse el repelente encima del protector solar y no al revés, para no anular su efecto.