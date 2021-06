5 apps gratuitas para localizar los puntos de acupresión

Terapias complementarias

Entre los miles de aplicaciones disponibles para los teléfonos móviles se encuentran algunas realmente útiles para cuidar la salud. Es el caso de las apps diseñadas para encontrar los puntos de acupuntura de una manera visual e interactiva.

Las hay más o menos sofisticadas, pero todas permiten ubicar los puntos sobre ilustraciones anatómicas que no dejan mucho lugar al error. Algunas muestran el punto sobre mapas anatómicos e, incluso, en tres dimensiones.

Pero no solo muestran el lugar adecuado donde ejercer la presión, sino que explican las indicaciones de cada punto. En realidad estas aplicaciones son auténticos manuales de medicina tradicional china, que permiten buscar los puntos más adecuados para cada dolencia. Son, de hecho, utilizadas por los estudiantes para familiarizarse con los puntos y los meridianos que se utilizan en acupresión, acupuntura, tuina no shiatsu.

Por supuesto, las aplicaciones no sustituyen la sabiduría de un terapeuta experimentado. Solo un profesional de la medicina está preparado para realizar un diagnóstico correcto y decidir un tratamiento adecuado a las características del paciente. En la medicina natural y en la medicina china en particular, el síntoma no lo es todo, pues el tratamiento está condicionado por la constitución y estado del paciente.

En los siguientes artículos puedes descubrir cómo mejorar algunos síntomas y problemas de salud mediante la acupresión. Luego puedes practicar con ayuda de la app que hayas elegido.

Aplicaciones para móvil gratuitas para aprender acupresión y acupuntura