Limpieza de la lengua: ¿con qué frecuencia hay que cepillársela?

Los dentistas recomiendan limpiarse la lengua todos los días. Si no lo has hecho nunca, te sorprenderá descubrir el verdadero color de tu lengua rosada. Pero la estética no es la única razón: la limpieza regular de la lengua previene el mal aliento y ayuda a mantener la boca y los dientes sanos.

Los sentidos también se benefician de la limpieza de la lengua, una vez que la lengua se ha limpiado a fondo, el sentido del gusto se afina.

Una lengua limpia ayuda contra el mal aliento

Desafortunadamente, la lengua, con sus pliegues, surcos y grietas, también puede convertirse en un nido para bacterias y hongos. Con el tiempo, se forma una capa de células muertas de la membrana mucosa, saliva seca y restos de comida, particularmente en la parte posterior de la lengua.

Los microorganismos se sienten tan atraídos por este caldo de cultivo como por los dientes mal cepillados y todo ello puede ayudar a producir halitosis.

LECTURA RECOMENDADA Lengua geográfica: tratamiento y causas de las manchas en la lengua

Los dentistas asumen que, en la mayoría de los casos, el mal aliento proviene de la boca y no del estómago. Por lo tanto, tiene sentido limpiar la lengua con regularidad. Los dentistas incluso recomiendan cepillarse la lengua todos los días, preferiblemente inmediatamente después de cepillarse los dientes.

El cepillado de la lengua no solo puede eliminar el mal aliento, sino que también ayuda a reducir la acumulación de sarro.

¿Con qué se limpia la lengua?

Para limpiar tu lengua, puedes usar tu cepillo de dientes: muchos modelos tienen láminas separadas en la parte posterior del cabezal del cepillo para este propósito.

También puedes encontrar raspadores de lengua y cepillos especiales en droguerías y farmacias. Algunos modelos también combinan raspador y cepillo en un solo instrumento.

Hay diferentes tipos de cepillos de lengua. Son más planos que los cepillos de dientes, casi siempre están hechos de plástico y tienen cerdas o láminas para eliminar la placa de la lengua. Ahora también hay cepillos de lengua o limpiadores hechos de bambú.

Son más planos que los cepillos de dientes, casi siempre están hechos de plástico y tienen cerdas o láminas para eliminar la placa de la lengua. Ahora también hay cepillos de lengua o limpiadores hechos de bambú. Los raspadores de lengua suelen incorporar unas láminas curvadas. También suelen estar hechos de plástico, pero también los hay de metal.

Limpieza de la lengua: el cepillo de dientes y la cuchara no son óptimos

Puedes usar tu cepillo de dientes para limpiar tu lengua, frotando suavemente la lengua con las cerdas o usando las aletas especiales en la parte posterior del cepillo.

Sin embargo, ambos métodos no son ideales para limpiar la lengua a fondo. El cepillo puede ablandar la capa sobre la lengua, pero no puede eliminarla tan bien como un raspador.

Por otro lado, el cepillo de dientes es más voluminoso que un cepillo de lengua y puede desencadenar fácilmente un reflejo nauseoso si se acerca demasiado a la úvula.

También hay gente que usa una simple cuchara de metal para limpiarse la lengua. Sin embargo, la limpieza con la cuchara no es tan completa como con un instrumento especial, ya que la superficie de la cuchara no está curvada de manera óptima para este propósito.

¿cómo se limpia la lengua?

Puedes usar cepillos y raspadores hasta dos veces al día, preferiblemente después de cepillarte los dientes.

preferiblemente después de cepillarte los dientes. Para ello, mueve los dispositivos de limpieza de atrás hacia adelante con una ligera presión sobre la lengua.

con una ligera presión sobre la lengua. Enjuágate la boca con agua corriente y repite la limpieza hasta que la lengua esté limpia.

y repite la limpieza hasta que la lengua esté limpia. Limpia el raspador de lengua y deja que se seque al aire como tu cepillo de dientes.

LECTURA RECOMENDADA Cómo tratar la lengua blanca de forma natural

Pasta de dientes para la lengua

Algunos fabricantes ofrecen geles de limpieza especiales para la lengua cuyo efecto antibacteriano evita que los microorganismos se asienten nuevamente en ella y provoquen mal aliento.

Los geles se utilizan para la limpieza como una especie de "pasta de dientes para la lengua" y junto con el raspado, pueden ayudar a reducir aún más el mal aliento.