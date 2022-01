¿Los flavonoides en la dieta ayudan a perder peso?

El tejido adiposo marrón tiene la función de producir calor cuando hace frío y así calentar el cuerpo. Para esta alta producción de energía, el tejido adiposo marrón necesita muchas más "centrales eléctricas de energía" (mitocondrias) en sus células que el tejido adiposo blanco.

Las numerosas mitocondrias son las que hacen que el tejido adiposo marrón tenga su aspecto parduzco. El tejido adiposo marrón quema la grasa, mientras que el tejido adiposo blanco, por otro lado, la almacena. Eso significa que si se logra convertir tanta grasa blanca en grasa marrón como sea posible, será más fácil perder peso.

Cómo activar el tejido adiposo marrón

Si hay tejido adiposo marrón para calentar el cuerpo cuando hace frío, cuanto más frío es el ambiente, más tejido adiposo marrón se forma. Además del clima frío, también el deporte, una dieta que aporte las calorías justas y abundancia de determinadas sustancias vegetales, como los flavonoides, pueden ayudar a incrementar la proporción de tejido adiposo pardo.

Se conocen más de 6.000 flavonoides, que se hallan en los alimentos vegetales. Uno de los más estudiados es el galato de epigalocatequina (EGCG), que explica muchas de las propiedades del té verde. Otras son las proantocianidinas, presentes en los alimentos vegetales de color morado, como las moras, las berenjenas o la col lombarda.

Los flavonoides también incluyen las teaflavinas y terubiginas, que se encuentran en el té negro. El cacao y las manzanas con piel también contienen flavonoides. En el cacao son los flavonoides llamados catequina y epicatequinas. Por cierto, estos no solo aseguran más tejido adiposo marrón, sino que también ensanchan los vasos sanguíneos y de esta manera reducen la presión arterial y facilitan el trabajo del corazón. A continuación te mostramos algunos ejemplos de alimentos y su contenido de catequinas en mg por 100 g:

Chocolate negro: 45 mg (al menos 70 % de contenido de cacao, mejor más)

Manzanas con piel: 7-11 mg

Manzanas sin pelar: 5-9.5 mg

Cereza dulce: 12 mg

Albaricoque: 11 mg

Los flavonoides promueven la quema de grasa

En un estudio publicado en la revista Nutrients, los científicos demostraron en ratones que los flavonoides activan el tejido adiposo marrón y de esta forma ayudan en la pérdida de peso y, como consecuencia, colaboran en la prevención de muchas enfermedades crónicas.

Los investigadores administraron flavonoides de cacao a dos grupos de animales. Un grupo recibió una dosis única de flavanol, que fue capaz de aumentar el flujo sanguíneo a los músculos y promovió la quema de grasa al activar el sistema nervioso simpático.

El otro grupo recibió flavonoides regularmente durante 14 días. En este grupo se pudieron observar varios cambios en los tejidos, lo que indicó que el oscurecimiento del tejido adiposo estaba en curso.

Se demostró que cuantos más flavonoides se consumían, más tejido adiposo marrón se formaba. En los ratones que no recibieron flavonoides, no se pudieron observar cambios significativos en el tejido adiposo.

Cómo los flavonoides activan el tejido adiposo marrón

Los flavonoides promueven el tejido adiposo marrón activando el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el responsable de todas las reacciones que consumen mucha energía y son necesarias cuando tenemos que realizar actividad física intensa. El sistema simpático aumenta, bajo la influencia de las hormonas adrenalina y noradrenalina, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la fuerza muscular.

Los flavonoides también pueden, como se sabe por estudios anteriores, mejorar la tolerancia a la glucosa y la insulina. Por tanto, también son adecuados para la prevención de la diabetes.

Un "chute" de flavonoides para obtener más tejido adiposo marrón

De las investigaciones se deduce que conviene comer tantos alimentos ricos en flavanoides como sea posible. Los siguientes consejos pueden ayudar a sumar flavonoides a la dieta:

Desayuna con una taza de verde, preferiblemente matcha, el más rico en flavonoides.

preferiblemente matcha, el más rico en flavonoides. Come 1 o 2 manzanas a lo largo del día.

a lo largo del día. Incluye algún alimento morado en las comidas principales.

en las comidas principales. Prepárate un postre o una leche vegetal con una cucharada de cacao puro, sin azúcares añadidos.

