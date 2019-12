Aprende a reutilizar frutos secos y frutas desecadas en Navidad

Después de Nochebuena y Navidad es posible que tengamos restos de comida que queramos aprovechar. Si hemos optado por alternativas más saludables que turrones y dulces, tendremos un excedente de ingredientes que podemos usar fácilmente para elaborar otras preparaciones.

Es el caso de los frutos secos y frutas desecadas. Lo primero es guardar todo lo que nos sobre. Los frutos secos por un lado y las frutas por otro. No queremos que los frutos secos cojan humedad, aunque sean trocitos lo que nos ha sobrado, siempre se pueden reutilizar. Bien conservados, podrás utilizarlos para preparar multitud de recetas, tal como te explicamos ahora.

Cómo reutilizar nueces y almendras

Las nueces y almendras en trocitos nos vienen estupendamente para mejorar cualquier salsa para pasta. Puedes dorarlas ligeramente en la sartén (si no eran frutos secos ya tostados) y añadirlos a la salsa mientras se hace. Le dará un toque de sabor y de textura muy especial.

Haz panes caseros añadiendo nueces y almendras ligeramente picadas, quedan estupendos sobre todo con harinas integrales de trigo y de centeno.

Qué hacer con los piñones sobrantes

Los piñones son de los frutos secos más caros, así que ¡no los tires! Los que sobren, aparte de poder comerse tal cual, se pueden tostar al horno o a la sartén y poner sobre cremas de verduras para un acabado exquisito. Por supuesto también sirven para salsas y como ingrediente de croquetas (por poner un ejemplo).

Cómo aprovechar los pistachos y los anacardos

Los pistachos y anacardos van muy bien con los platos de pasta y con los de legumbres. Añádelos a tus sofritos enteros o troceados (en el caso de los anacardos, mejor troceados) y prepara exquisitos potajes y currys con ellos. Los anacardos, dejados en remojo y después batidos, sirven como salsa o como base para otras salsas (por ejemplo para hacer bechamel). Aprovéchalos cuando hagas una lasaña, por ejemplo, quedará un gratinado excelente.

También, si no te han sobrado muchos anacardos, puedes molerlos o picarlos finos y mezclarlos con levadura de cerveza desamargada y una pizca de sal para tener un "parmesano" vegano listo para usar. Guárdalo en un botecito en la despensa.

Dar una nueva vida a los coquitos o las avellanas

Los coquitos o nueces de Brasil, con ese sabor tan marcado a coco, se pueden triturar y usar como crema en platos de pasta, se pueden incorporar a cremas de verduras, o se pueden utilizar como plus de sabor al hacer currys y arroces orientales. El aroma y sabor a coco le dará un toque exótico a, por ejemplo, un arroz salteado con verduras, un risotto con shiitake o un potaje de garbanzos con garam masala.

Las avellanas son de esos frutos secos que muchas veces asociamos con dulces. Podemos usarlas para hacer turrones caseros o cremas de chocolate caseras, para añadir a un porridge con cacao puro, etc. En platos salados combina estupendamente con setas, calabaza, boniatos, romero, etc. Añádelas a platos con estos ingredientes: salteados, risottos, arroces sueltos, platos de verduras asadas al horno, etc.