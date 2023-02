"La depresión es una forma de hacerse el muerto, un intento de suicidio que no llega a concretarse"

Ruediger Dahlke, doctor en medicina y psicoterapeuta, es coautor de La enfermedad como camino, un libro que marcó un antes y un después en la visión de las enfermedades.

Para Dahlke, cada síntoma que rechazamos e intentamos combatir expresa a través del cuerpo lo que ocurre en lo más profundo de uno mismo; nos está hablando así de nuestros conflictos internos y de la forma que tenemos de relacionarnos con la vida.

Propone ver la enfermedad como un sistema de regulación que permite volver al camino de la salud, ya que, a través de ella, el cuerpo muestra una herida anímica que hasta entonces no podíamos ver.

Por eso afirma que "la curación nunca se produce desde un síntoma derrotado, sino desde un síntoma comprendido y escuchado". En esta entrevista se muestra radicalmente partidario de la introspección como vía de curación. Ruediger Dahlke es una de las personalidades más destacadas del movimiento de la salud y la medicina psicosomática.

Junto con su esposa Margit dirige el centro de medicina alternativa de Johanniskirchen / Niederbayern. Sus obras se han traducido en 14 países distintos y han vendido más dos millones de ejemplares.

¿Se puede morir de amor?

–Asegura que expresiones como "morir de amor" o "sufrir un ataque de rabia" no son solo una manera de hablar, sino una realidad.

–Efectivamente, emociones como el amor, la rabia o la pena son tan intensas que influyen de forma determinante en nuestra salud. Se ha comprobado en innumerables ocasiones que es posible morir porque se nos ha roto el corazón. Se ve en la misma raíz latina de esta palabra e-movere: las emociones deben moverse hacia fuera y son realmente perjudiciales para quien se las traga. Así la rabia no expresada llega a causar una úlcera.

Con esto no estoy diciendo que las enfermedades tengan únicamente un origen psicológico. Las causas fisiológicas y las psicológicas siempre van de la mano. En Chernobil los aspectos psicológicos de un caso de cáncer serán mínimos. Pero también es cierto que hay personas que sobrevivieron a la explosión y no han padecido esta enfermedad porque carecían completamente de bases psicológicas para ello.

Comprender el significado del síntoma

–¿Cómo se puede dilucidar qué clase de conflicto interno expresa cada síntoma?

–Escuchando y analizando el mensaje que nos envía. Enfermedad significa pérdida de armonía o desequilibrio. Ahora bien, la pérdida de armonía se produce en la conciencia y el cuerpo solo se encarga de mostrárnoslo. Un síntoma reclama atención lo queramos o no. Cuando se enciende un indicador que muestra una anomalía en el funcionamiento de un automóvil nos sentimos obligados a interrumpir el viaje. Por más que nos moleste parar sería una estupidez enfadarse con la lucecita. Al fin y al cabo nos está avisando de una perturbación en una zona inaccesible.

Por consiguiente, si queremos descubrir qué es lo que nos señala el síntoma tenemos que apartar la mirada de él y buscar más allá. Lo que propongo es incómodo porque arrebata al ser humano la coartada para rehuir los problemas pendientes. Hay que cuestionarse. Nuestro organismo utiliza el lenguaje del cuerpo para mostrarnos la situación en la que estamos. Otro ejemplo: cuando me resfrío, mi nariz se tapa, las amígdalas obturan mi garganta, la bronquitis cierra el camino hacia los pulmones... El cuerpo me está mostrando cómo me encierro respecto a todo mi entorno.

–¿Pero sus teorías no nos llevan a sentirnos culpables de nuestra enfermedad?

–Yo entiendo la responsabilidad como la habilidad para responder a la vida y a lo que esta nos exige. Si esto se entiende como una acusación, se trata de un malentendido. Somos responsables de nuestra forma de comportarnos en este mundo, pero no es una cuestión de haber contraído una deuda.

Curarse es siempre una cuestión de actitud. La verdadera salud siempre tiene que ver con la confianza y la responsabilidad por uno mismo, con la voluntad de tomar las riendas de la propia vida y responder de las decisiones. Cuando existen síntomas de enfermedad es importante observar con toda honestidad y compasión aquellos niveles de nuestra existencia en los que podemos haberlos atraído. Después de hacerlo, en general, vendrá la respuesta.

Mantenerse sano pasa por ser uno mismo

–¿Cómo se puede apostar por la prevención?

–El mejor camino para mantenerse sano serla responder a tiempo a todas aquellas tareas que el destino nos presenta a través primero de los problemas, después de los síntomas, accidentes... Además conviene hacer ejercicio regularmente, comer equilibradamente, dormir bien, meditar y cuidar que el entorno sea sano. Si comprendes las pulsiones que se esconden tras cada enfermedad no es difícil encontrar una conducta que ayude a prevenirla, una conducta que exprese mejor que los síntomas mismos esa pulsión o mezcla de emociones.

Por ejemplo, es posible que un fumador vehicule inconscientemente su agresividad a través de este hábito. Si empieza a pensar de una forma más agresiva, con menos miedo y más poder, esto le ayudará a dejar de fumar e incluso será capaz de vivir la agresividad de un modo más efectivo y positivo, no orientada solo hacia sus propios pulmones. En general deberíamos vivir de una forma más valiente, con más ímpetu, para ser capaces de ser dueños de nuestra vida. Deberíamos atrevernos a hacer cosas para aprender y tener nuevas experiencias. Como dice Paulo Coelho, deberíamos mantenernos vivos si no morimos.

"La pérdida de armonía se produce primero en la conciencia; el cuerpo solo se encarga de mostrarlo".

–¿A qué achaca la elevada incidencia de alergias hoy en día, incluso entre los niños?

–Como apunto en mi libro La agresión como fuerza curativa, las alergias muestran un problema de agresividad. En una época en la qu cada vez Lenemos menos o asiones de vivir el lado positivo de la agresividad, que implica también valentía y decisión y la capacidad de expresarnos tal y como somos, aunque eso implique discutir y pelearse (siempre con palabras), las alergias se han convertido en una enfermedad cada vez más frecuente. Los niños son el punto más sensible de nuestros sistemas familiares y los que reaccionan primero. Pero también hay un número cada vez más elevado de adultos alérgicos.

La curación pasaría por un estilo de vida que incluyera las reacciones agresivas en sus facetas positivas y que la medicina dejara de suprimir, como está haciendo, todas aquellas reacciones agresivas del cuerpo, empezando por la fiebre. Gracias a las investigaciones científicas hoy sabemos que cuando se administran antibióticos a un niño en sus dos primeros años de vida éste tiene un 50% más de riesgo de sufrir una alergia más adelante. Por tanto deberíamos ser extremadamente cuidadosos y utilizar estas sustancias solo cuando esté realmente nuestra vida en peligro.

El efecto rebote de huir del dolor

–Se diría que huyendo del dolor lo abrazamos...

​–Estoy seguro de esto. Cuando se quiere evitar el dolor, a la larga se sufre más. Es como no ir al dentista por miedo. Cuanto más esperes y rehúyas esta confrontación, más sufrirás. Todo lo que no se paga inmediatamente, resulta más caro más adelante. Si exigís una salud inmediata (aunque en mi opinión eso sería una simple eliminación de los síntomas), entonces nos estamos negando a hacer los deberes y estableciendo un pacto. Los síntomas que creíamos eliminados simplemente son apartados, pero regresarán incluso con más fuerza y exigirán su derecho a ser escuchados.

–¿Qué opina del aumento del consumo de antidepresivos y ansiolíticos hoy en día?

–Estamos abusando de estos fármacos y llevando un camino horrible en este sentido. 47 millones de norteamericanos toman Prozac, un medicamento que proporciona serotonina. ¿Qué es una sociedad donde una parte tan numerosa de la población necesita antidepresivos y otra parte acaso mayor toma éxtasis, otra sustancia que proporciona serotonina? El éxtasis está estrictamente prohibido porque es consumido sobre todo entre los jóvenes, pero guarda similitud con la droga antidepresiva que toman los adultos. Literalmente en la palabra de-presión también se puede leer: "fuera de la presión". La depresión es una forma de hacerse el muerto, un intento de suicidio que no llega a concretarse."

Los deprimidos suelen dirigir su agresividad hacia dentro de sí mismos. Si dirigen esa carga hacia fuera se vuelve incómoda para los demás y en determinadas circunstancias incluso amenazadora. La represión de la problemática mediante psicofármacos no aporta nada al camino vital, al contrario, lo impide. Por suerte existe la posibilidad de transformar esas energias en fuerzas constructivas para ponerlas a disposición del camino de la vida.

–¿Qué opina del gran número de casos de estreñimiento en Occidente?

–Una de las razones que explica el estreñimiento es que en nuestras sociedades se teme el descontrol, pero también podría explicarse porque desagrada enormemente sacar las cosas afuera y por la ansiedad de no tener nunca bastante ... Nos hemos convertido en una sociedad muy avara y golosa. El estreñimiento también está originado por una educación irracional que nos lleva a limpiarlo todo.

Medicina alternativa: cuidar un cuerpo donde al alma le guste vivir

–¿Cómo ve la evolución de la practica médica en los próximos años?

–Espero que "el alma" con todos sus aspectos y dimensiones se integre en la práctica médica. Pero creo y temo que el progreso en campos como la inmunología, por ejemplo, será usado para esconder aún más la distancia que ya existe entre la medicina y la gente. También deberían introducirse cambios en la relación médico-paciente: los médicos deberían aprender que las personas antes que nada son seres con sentimientos y emociones. Los pacientes necesitan que se les dedique tiempo y la medicina utiliza la mayor parte de éste para realizar aproximaciones tecnológicas. Esto debería cambiar. La medicina académica ha perdido de vista al ser humano. La superespecialización y el análisis son los pilares de la investigación, pero estos métodos, que proporcionan un conocimiento del detalle más preciso, hacen que el todo se diluya.

–¿Qué papel juegan las medicinas alternativas en la recuperación de la salud?

–Tanto la acupuntura como la homeopatía, así como otras medicinas alternativas, desempeñarán un papel cada vez más importante en la curación de las enfermedades, como ya ocurre en Alemania. Estas antiguas tradiciones presentan inmensas ventajas a la hora de curar, pues poseen recursos para prevenir la enfermedad cuando la medicina académica no posee ninguno y carecen de efectos secundarios. Podemos confiar en los remedios y tratamientos de las medicinas alternativas, pero temo que la medicina académica llegue a prohibirlas, como ya ocurrió en el pasado.

–La mujer y el hombre tienen formas muy distintas de relacionarse con su cuerpo y con sus emociones. ¿Qué deberían tener en cuenta para mejorar esta relación?

–Las mujeres tienen una mejor relación con su cuerpo que los hombres. Su gran pensadora Teresa de Ávila decía: "Debemos ser buenos con nuestro cuerpo para que al alma le guste vivir en él". A los hombres les recomiendo que empiecen a entender que no son solo su cuerpo, sino un alma que vive en este cuerpo. Sin embargo la mayoría debe primero aprender que no son su automóvil. Puede ser una gran ayuda para todos ellos la meditación y la concentración, así como la introspección. Como decía Erving Polster, un psicoterapeuta gestáltico, "la psicoterapia es demasiado importante para ser ofrecida solo a las personas enfermas".

–Y por último, ¿qué actitud sería para usted la más aconsejable cuando una persona está a punto de morir a causa de una enfermedad?

–Gracias por esa última pregunta. La respuesta es que la persona que se muere puede vivir el momento más importante de toda su vida de una forma muy consciente e incluso preparar esta transición según sus creencias, por ejemplo en el sentido que propone el Libro Tibetano de los Muertos. Para los familiares su pone también una gran oportunidad, porque ellos también pueden prepararse para su propia muerte, algo que solo es una cuestion de tiempo. Quienes nos enseñaron a vivir también nos muestran cómo morir.

