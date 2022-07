Dormir desnuda: ¿es antihigiénico o saludable?

Unas personas apuestan por dormir desnudas con toda la naturalidad del mundo, mientras que otras sienten malestar y desagrado ante la mera idea. Dormir sin ropa interior ni pijama es un tema controvertido. Sin embargo, por sorprendente que parezca, existe evidencia científica de que dormir desnudo tiene algunos beneficios. Te explicamos a continuación los pros y contras de esta opción.

Dormir desnudo: ¿más sueño y mejores relaciones?

Que la calidad del sueño mejore cuando duermes desnuda depende de las condiciones externas.

Generalmente, cuando tenemos sueño y nos sentimos cansados, la temperatura de nuestro cuerpo baja, debido a la acción de la melatonina, la "hormona del sueño", que nuestro cuerpo libera al comienzo de la noche.

Vestir pijama o una atmósfera demasiado caliente puede hacer más difícil el sueño y provocar interrupciones.

Por otra parte, si se duerme desnudo en pareja, el contacto piel con piel es más probable, se libera hormona oxitocina, y puede mejorar las relaciones sexuales y sentimentales. Los beneficios psicológicos y emocioaneles del contacto físico están bien documentados en la literatura científica con estudios como el dirigido por Maria Petersson y publicado en Frontiers in Psychology.

Menos infecciones vaginales

Quizá la mayor ventaja de dormir desnuda es que se reducen las probabilidades de desarrollar una infección vaginal por hongos.

La ropa interior ajustada o sudada aumenta el riesgo de candidiasis vaginal, ya que a la levadura le gusta crecer en lugares cálidos y húmedos. Dormir desnuda es una manera de dar un saludable respiro a la zona.

Mejor calidad del esperma

En el caso de los hombres, dormir sin ropa interior aumenta el recuento de espermatozoides, a los que tampoco les sienta bien el calor (los testículos están fuera del cuerpo por ese motivo). Por la misma razón es mejor llevar boxers que slips.

Dormir desnudos, los contras

Algunas personas se niegan a dormir desnudas porque les resulta antihigiénico. Es obvio que si se pasa calor el sudor se va a pegar a las sábanas. Pero la solución es tan fácil como lavar las sábanas un poco más a menudo. Y llevar pijama favorece que se sude, por tanto, no queda claro que es más higiénico.

Dormir desnuda puede hacer que cojas frío más rápido durante la noche. Nuestro cuerpo es más propenso a sudar o enfriarse, especialmente en la fase REM del sueño.

Si no estás cubierto adecuadamente o no tienes edredones lo suficientemente cálidos, la cosa puede acabar en resfriado, porque cuando la termperatura corporal baja te vuelves más vulnerable a los virus. Por lo tanto, no es cierto que reflorcemos nuestro sistema inmunológico cuando dormimos desnudos.

Consejos para dormir sin pijama

Si quieres intentar dormir desnuda, aquí hay algunos consejos que debes tener en cuenta: