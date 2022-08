5 plantas para gatos que cuidan de su salud

Fitoterapia para gatos

Existen muchas plantas con propiedades medicinales para el ser humano que también pueden ser beneficiosas para nuestras mascotas cuando se utilizan adecuadamente.

Seguro que, si aún no se la has ofrecido a tu mascota, al menos habrás oído hablar de la hierba gatera o catnip, considerada la reina de las plantas para gatos porque mejora la calidad de vida de estos felinos atenuando su estrés y su ansiedad. Sin embargo, esta no es la única planta apta para tu micho.

Así como hay plantas medicinales para los seres humanos, también existen muchas hierbas que contienen sustancias curativas que pueden favorecer la buena salud de los animales. En este artículo nos centramos en las plantas para gatos y te presentamos algunas de las más eficaces y útiles para cuidar de ellos, con sus principales beneficios.

¿Son las plantas buenas para los gatos?

Los seres humanos aprovechamos las plantas medicinales y los extractos vegetales cuando sentimos alguna molestia o para mantenernos en forma y prevenir enfermedades. Los remedios alternativos y naturales pueden ser también una válida solución para los problemas de salud que afectan a los gatos y otros de nuestros animales domésticos.

Utilizar plantas medicinales puede brindar beneficios como:

Aumentar las defensas inmunitarias del gato.

del gato. Reducir el estrés en los gatos y tranquilizarlos.

y tranquilizarlos. Mejorar sus molestias digestivas .

. Ayudar a que el gato absorba mejor determinados nutrientes .

. Atenuar problemas circulatorios, de las vías urinarias y otros trastornos.

Eso sí, antes de ofrecer cualquier infusión de hierba o aplicar extractos vegetales a tu gato es importante tener muy claro cuáles son las plantas seguras para gatos. También es fundamental saber que existen plantas tóxicas para los gatos y tenerlas identificadas.

En cualquier caso, es oportuno consultar siempre con tu veterinario sobre cuáles son los remedios naturales más adecuados para tu gato, puesto que las plantas, como los fármacos, pueden tener efectos secundarios o interactuar con otras hierbas y medicamentos.

Las mejores plantas para gatos

El listado de hierbas medicinales para los gatos puede llegar a ser muy extenso, sobre todo si consideramos que las investigaciones se centran cada vez más en descubrir nuevos principios activos vegetales y sus efectos para la salud humana y animal. Aquí proponemos algunas de las plantas para gatos más interesantes por sus potenciales beneficios para nuestros amigos peludos.