4 tartas sin horno y apetitosas para el verano

En verano poner en marcha el horno o los fogones puede suponer más grados de temperaturas que los que ya soportamos durante estos meses. Los mismo ocurre con la repostería... Si nos apetece hacer una tarta en verano podemos optar por bases no horneadas, prescindiendo de bizcochos, hojaldres, masas quebradas, etc., que necesitan ese proceso, y usando ingredientes que puedan proporcionar una base tierna o crujiente sin necesidad de hornear, como los frutos secos, galletas o frutas desecadas.

Las recetas que hoy os propongo no necesitan horno. Algunas requieren que calentemos ciertos ingredientes en un cazo durante unos minutos, pero lo justo para, por ejemplo, hacer cremas pasteleras o disolver agar-agar.

La idea en todas ellas es lograr una tarta que no se desmorone pero que tampoco quede compacta, que se pueda congelar y no quede hecha un bloque de hielo, y que nos aguante un par de días en la nevera. He simplificado en ingredientes para que uséis los mínimos imprescindibles y que sean fáciles de conseguir. A partir de estas recetas podéis crear muchas más cambiando algún ingrediente o decorando con otros.

1. Tarta de chocolate con frutos secos

Ingredientes:

-120 g de chocolate sin leche (75% de cacao o más)

- ½ taza de nueces peladas

- ½ taza de avellanas peladas

- 8 albaricoques desecados

- 1 taza y ½ de bebida vegetal (la que quieras)

- 2 cucharadas de almidón de maíz

Preparación:

Pica el chocolate en trozos medianos. Pon en la batidora 20 g de chocolate junto con las nueces, avellanas y albaricoques y bátelo todo junto hasta que se forme una masa más pastosa que arenosa. Pon la masa en un molde (18-22 cm de diámetro) y presiónala para hacer la base de la tarta. Mételo en la nevera. En un cazo pon a fuego lento 1 taza de bebida vegetal junto con el resto de chocolate y remuévelo de vez en cuando. Cuando se caliente mezcla en un bol aparte el almidón de maíz con el resto de bebida vegetal y añádelo al cazo, removiendo rápidamente. Sube un poco el fuego y sigue removiendo hasta que la mezcla espese y esté de color marrón oscuro. Vierte la mezcla en el molde con la base de frutos secos y deja que se enfríe en la nevera. Decóralo con frutos secos o ralladura de chocolate por encima y congélalo un par de horas antes de servirlo. Guarda lo que te sobre en la nevera si lo vas a consumir en uno o dos días, o en el congelador en un envase bien cerrado.

Artículo relacionado 5 delicias irresistibles de la repostería vegana

2. Tarta de almendras

Ingredientes para la base:

- 1 taza y ½ de almendras tostadas (sin sal)

- 6 dátiles (sin hueso)

- Una pizca de canela

Ingredientes para la tarta:

- 1 taza y ½ de almendras peladas crudas remojadas al menos 6 horas

- 1 lata de leche de coco refrigerada

- 1 plátano congelado (en rodajitas)

Preparación:

Para hacer la base, bate todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla espesa. Si es necesario añade una o dos cucharadas de agua. Ponla en un molde (18-22 cm de diámetro) y presiónala para hacer la base. Déjala en la nevera. Abre la lata de leche de coco, recoge con una cuchara solo los sólidos, que estarán en la parte de arriba, y ponlo en la batidora. Bátelo un par de minutos hasta que quede cremoso. Añade el plátano congelado y bátelo muy bien. Escurre las almendras y ponlas en la batidora. Bátelo todo junto hasta que quede una crema fina y espesa (serán 3-5 minutos). Vierte la mezcla sobre la base y refrigéralo al menos 3 horas. Puedes congelarlo si quieres (mínimo 2 horas) para desmoldarlo mejor. Si quieres que quede más dulce puedes añadir azúcar, sirope de agave, dátiles o el endulzante que prefieras. También puedes darle color y sabor añadiendo unas fresas, frambuesas u otras frutas congeladas, o un par de trocitos de remolacha cocida. Decora tu tarta con almendras laminadas, nata montada de coco, frutos secos, frutas o lo que más te guste. Se mantendrá un par de días en la nevera (1 mes aprox. en el congelador).

3. Tarta de frutas de temporada

Ingredientes para la base:

- 150 g de galletas (caseras o compradas, las que más te gusten, sin lácteos ni huevos).

- 1 cucharada de mantequilla de cacahuete.

Ingredientes para la tarta:

-1 taza de almendras crudas (remojadas previamente mínimo 6 horas)

- 6-8 albaricoques (pelados, sin hueso)

- 1 melocotón (pelado, sin hueso)

- 1 manzana (pelada)

Preparación:

Bate las galletas con la mantequilla de cacahuete para hacer la base. Ha de quedar más cremosa que arenosa. Si no se pega bien, añade un poco más de mantequilla de cacahuete. Presiona esta mezcla en un molde (18-22 cm) para hacer la base y déjalo en la nevera. Escurre muy bien las almendras y bátelas hasta que se forme una crema sin trocitos. Añade los albaricoques y bátelo de nuevo. Vierte esta mezcla sobre la base de galleta y congélalo. Mientras, corta el melocotón y la manzana en rodajitas. Decora la tarta con la fruta cortada y, si quieres, con alguna más (frambuesas congeladas, por ejemplo). Deja que congele mínimo 4 horas y sírvelo.

Esta tarta se puede hacer casi con cualquier fruta de temporada. Para el relleno cremoso es preferible usar frutas muy carnosas como los melocotones, nectarinas, albaricoques, plátanos o paraguayas, así que puedes usar cualquiera de ellos.

Para decorar, una buena capa de fruta cortada en lonchas que también pueden ser ciruelas, peras, rodajas de sandía o melón, etc. y frutos pequeños como moras, arándanos, frambuesas o grosellas, que se venden también congeladas.

Si prefieres una base de frutos secos puedes usar la de cualquiera de las otras recetas, ajustándola a tu gusto (por ejemplo cambiando chocolate por mantequilla de cacahuete o añadiendo dátiles).

Artículo relacionado 4 formas de sustituir el azúcar en tus recetas

4. Tarta de limón

Ingredientes para la base:

-½ taza de almendras tostadas (sin sal)

-½ taza de nueces pecanas peladas

-½ taza de arándanos desecados

Ingredientes para la tarta:

- 1 taza y ½ de bebida vegetal (la que quieras)

- 1 cucharada de almidón de maíz

- 1 cucharada de agar-agar en polvo

- El zumo de ½ limón

- Ralladura de ½ limón

- 3 cucharadas de sirope de arce, de agave o el endulzante que quieras.

Preparación:

Para hacer la base bate todos los ingredientes hasta que se forme una pasta cremosa. Extiéndela y presiónala en el fondo de un molde pequeño, cubriendo bien, y déjalo en la nevera. Calienta en un cazo la bebida vegetal con el agar-agar en polvo y la ralladura de limón a fuego lento-medio removiendo de vez en cuando con un batidor de varillas manual. Mezcla en un bol aparte el almidón de maíz con media taza de bebida vegetal y añádelo, removiendo rápidamente. Agrega el zumo de limón y el endulzante, y remueve rápidamente. Cuando la mezcla empiece a hervir apártala del fuego y viértela en el molde. Deja que se enfríe del todo en la nevera. Decora tu tarta con nata montada vegana (de coco, por ejemplo), arándanos, ralladura de limón, nueces pecanas, etc.

Se puede hacer esta misma tarta pero con naranja, pomelo u otra fruta con mucho jugo (si no se le puede sacar zumo, la batiremos primero con la batidora y la añadiremos). Prueba, por ejemplo con pera, nísperos, cerezas o moras.