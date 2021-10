Los 4 secretos vegetarianos del Noma, el mejor restaurante del mundo

El restaurante Noma de Copenhague encabeza por quinta vez la lista The World's 50 Best Restaurants, por lo que actualmente se considera el mejor restaurante del mundo. Aunque su chef, René Redzepi, no es exclusivamente vegetariano ni vegano, lo cierto es que su cocina destaca por ser única en la preparación de vegetales y que todo su trabajo gastronómico se basa en la reinterpretación de la naturaleza.

Aunque sus platos son muy sofisticados, su base gastronómica es sencilla y algunas de las ideas que la sustentan pueden ser fácilmente incorporadas en nuestras cocinas. Te acercamos las 4 claves básicas de su cocina que puedes incorporar en tus platos:

1. Apostar por los encurtidos

El recientemente galardonado como mejor restaurante del mundo por la lista 50 Best, el Noma de Copenhague, es también conocido por sus revolucionarios métodos para preparar fermentados. Incluso tienen su propio laboratorio, el The Noma Fermentation Lab, para investigar nuevas formas de fermentar. El libro La guía de fermentación de Noma, está dedicado en exclusiva a este tipo de preparaciones en el restaurante.

Cocinar con la ayuda de las bacterias, además de resultar muy saludable, nos permite obtener preparaciones que, como bien sabe René Redzepi, potencian el sabor de cualquier plato. Un clásico de la cocina de Redzepi son las ciruelas encurtidas (aquí puedes consultar una recetas fácil para prepararlas), aunque hay muchas opciones de encurtidos diferentes que puedes preparar en casa y que alegrarán tus menús. Aquí te dejamos algunas recetas de encurtidos diferentes.

2. Utilizar productos ecológicos del entorno (incluso los silvestres)

Ya conocemos las bondades de recurrir a productos ecológicos y del entorno, pero Redzepi va mucho más allá. Le obsesionan los productos silvestres (bayas, hierbas aromáticas e incluso algas) que son incorporados en sus recetas de manera habitual. En su caso, claro está, recurre a productos escandinavos, aunque nosotros podemos reincorporar también los productos silvestres propios de nuestra zona a nuestros platos. Aquí te damos algunas ideas:

FotografÏa: https://noma.dk/

3. Cocina con zumos y vinagres de frutas

Otro de los secretos culinarios conocidos del restaurante Noma es que en sus guisos utilizan a menudo zumos y vinagres de frutas que preparan ellos mismos. Incorporar el sabor de la fruta en las recetas saladas es una forma de dar un toque natural a los platos y de ensalzar su sabor.

¿Qué puedes hacer tú en tu casa? Puedes aprender a elaborar este estupendo vinagre aromático con flores de tilo y saúco (ideal para llevar el frescor de la naturaleza a tus ensaladas), preparar tu propio concentrado de manzana para dar un toque especial a tus platos o incorporar directamente la fruta a tus platos como si fueras un chef.

4. Inspírate en la naturaleza

¿Sabías que uno de los secretos del restaurante Noma es que su local está estratégicamente colocado en medio de la naturaleza? El local está rodeado de naturaleza y está dispuesto de tal forma que los comensales sienten estar en medio del bosque.

Una forma de llevar la naturaleza a tus platos es cocinar recetas a base de verduras, donde reine el verde. La cocina vegana es, por definición, la cocina de la naturaleza. Pero si lo que quieres es convertir una comida vegana en una experiencia culinaria, déjate inspirar. Aquí tienes algunos consejos creativos para convertirte en un gourmet vegano.

Y recuerda que tan importante como llevar la naturaleza a los platos es servirlos en un ambiente agradable que nos conecte con lo natural. ¿Cómo lograrlo? Aquí van 8 ideas para meter la naturaleza en casa y una guía para montar tu propio jardín vertical incluso en espacios pequeños.