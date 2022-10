5 formas de controlar el descenso de plaquetas

Las plaquetas son células sanguíneas que produce la médula ósea. Viven entre 8 y 12 días y su principal función es la coagulación, para evitar hemorragias o para que no perdamos demasiada sangre por una herida. La cifra normal de plaquetas oscila entre 150.000 y 400.000 por mm3.

Cuando el nivel es inferior a 100.000, pueden aparecer síntomas como sangrados espontáneos o moratones sin motivo aparente o por pequeños roces. Es importante vigilar que no haya sangre en la orina, al escupir o en las heces, o que no aumente excesivamente el sangrado en la regla. La disminución de plaquetas puede deberse a varias causas:

Para favorecer el buen funcionamiento de las plaquetas y la coagulación sanguínea, estas son las cinco estrategias más importantes que debes tener en cuenta.

Ansiedad y plaquetas bajas: la visión de la medicina tradicional china

Nuestro cuerpo funciona por infinitas sustancias pero su principal protagonista es la sangre, una auténtica transformación de los alimentos que comemos.

En medicina chinacasi siempre se responsabiliza al bazo de los problemas de la sangre. El bazo es el órgano, junto con el estómago, que se encarga de generar el chi (energía) y xue (sangre) a través de los alimentos que ingerimos. Después de generarlos, se encarga además de transportarlos.

Otra función importantísima del bazo es contener la sangre y los órganos en su sitio. En el caso de la sangre, significa mantenerla en los vasos sanguíneos.

La función del hígado es almacenar la sangre. Si el bazo no produce la suficiente, el hígado no puede almacenarla. Ahora bien, si el órgano que la recibe y que tiene que funcionar no fuera lo suficientemente eficaz, tampoco obtendríamos la óptima producción.

Por mucho que se coma y que los alimentos sean de excelente calidad, si el bazo y el estómago no son capaces de absorber y transformar los nutrientes, no sirve de nada.

Aunque los resultados ya sean visibles en un análisis de sangre, no sirve de nada si no se llega a la raíz del problema. El estrés, la ansiedad, la obsesión, la irritabilidad y los moratones son sólo las hojas de un árbol que está señalando que su raíz necesita atención. ¿Cómo otorgársela?

Para empezar, asumiendo que nosotros no controlamos nada. Muchas veces buscamos la solución fuera cuando sabemos que el camino está dentro de nuestro corazón.

Conviene pensar que tal vez lo que se está comiendo (en todos los sentidos) no es lo que quiere el cuerpo y que, por ese motivo, no produce lo que tiene que producir.

Cambiar de forma de ser parece muy difícil pero no lo es tanto. Lo difícil es vencer la resistencia y comprometerse con uno mismo a intentar cuidarse y respetarse.