Las frutas y la vitamina B6 pueden prevenir la depresión y la ansiedad

Un estudio publicado en el British Journal of Nutrition ha analizado la relación entre el consumo de frutas, verduras, bocadillos dulces y salados y la salud psicológica. La conclusión principal es que sustituir alimentos pobres en nutrientes por frutas puede mantener a raya la depresión y la ansiedad.

Después de tomar en cuenta factores demográficos y de estilo de vida como la edad, la salud general y el ejercicio, la investigación encontró que tanto las frutas ricas en nutrientes como los bocadillos salados pobres en nutrientes parecían estar relacionados con la salud psicológica.

Comer fruta con frecuencia contra la depresión

Según la encuesta, cuanto más a menudo las personas comían fruta, menos probabilidades tenían de sufrir problemas depresivos y gozaban de mayor bienestar mental, independientemente de la cantidad total de fruta ingerida.

En cambio, las personas que con frecuencia comían alimentos salados pobres en nutrientes (como las patatas fritas) tenían más probabilidades de experimentar "lapsos mentales cotidianos" (conocidos como fallas cognitivas subjetivas) y reportar un menor bienestar mental. Un mayor número de lapsos se asoció con mayores síntomas de ansiedad, estrés y depresión.

Ejemplos de estos pequeños y frustrantes lapsos mentales cotidianos incluyen olvidar dónde se habían colocado las cosas, olvidar el propósito de entrar en ciertas habitaciones y no recordar los nombres de conocidos cuyo nombre estaba en la 'punta de la lengua'.

Algo tan sencillo como sustituir snacks salados, frituras, pizzas y bocadillos por frutas puede mejorar la salud psicológica.

La vitamina B6 también puede mejorar la salud mental

Otra investigación halló que los suplementos de vitamina vitamina B6 también pueden reducir la depresión y la ansiedad.

Los participantes del ensayo organizado por científicos de la Uinversidad de Reading

después de tomar altas dosis de vitamina B6 durante un mes. El ensayo proporcionó evidencia de que el efecto calmante que tiene la B6 en el cerebro podría hacerla eficaz para prevenir o tratar los trastornos del estado de ánimo.

El estudio, publicado en la revista Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, proporciona evidencia valiosa para respaldar el uso de la vitamina B6. El doctor David Field explica que el funcionamiento del cerebro se basa en un delicado equilibrio entre las neuronas excitatorias que transportan información y las inhibidoras, que evitan la actividad descontrolada.

Teorías recientes han relacionado los trastornos del estado de ánimo y algunas otras afecciones neuropsiquiátricas con una alteración de este equilibrio, a menudo en la dirección de niveles elevados de actividad cerebral.

La vitamina B6 ayuda al cuerpo a producir un mensajero químico, el GABA (ácido gamma-aminobutírico), que inhibe los impulsos en el cerebro. Este efecto calmante se asocia con la reducción de la ansiedad.

En el estudio, más de 300 participantes recibieron al azar suplementos de vitamina B6 o B12 muy por encima de la ingesta diaria recomendada (aproximadamente 50 veces la cantidad diaria recomendada) o un placebo, y tomaron uno al día con alimentos durante un mes.

El estudio mostró que la vitamina B12 tuvo poco efecto en comparación con el placebo durante el período de prueba, pero la vitamina B6 mostró una diferencia estadísticamente confiable.

Los niveles elevados de GABA entre los participantes que habían tomado suplementos de vitamina B6 se confirmaron mediante pruebas realizadas al final del ensayo, lo que respalda la hipótesis de que la B6 es responsable de la reducción de la ansiedad.

En garbanzos, frutas, verduras y cereales integrales

Alimentos como los garbanzos, las frutas y verduras y los cereales integrales contienen vitamina B6. Sin embargo, las altas dosis utilizadas en este ensayo sugieren que los suplementos serían necesarios para provocar un efecto positivo en el estado de ánimo.

No obstante, el efecto de la vitamina B6 sobre la ansiedad fue pequeño. Los investigadores creen que en el futuro se podrán combinar varias medidas dietéticas y terapia psicológica para conseguir mejores resultados.

