Qué fruta puede comer un diabético para evitar picos de glucosa

La fruta es uno de los alimentos más saludables que existen. Está repleta de nutrientes beneficiosos como fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales. Sin embargo, también contiene azúcar y este es el motivo por lo que personas con diabetes tienen dudas sobre si deben consumir fruta. Una duda muy habitual es también qué frutas puede comer un diabético y si hay frutas prohibidas para los diabéticos.

Qué es la diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica (es decir, de larga duración) que afecta a la forma en que nuestro cuerpo convierte los alimentos en energía y se caracteriza por unos niveles altos de azúcar (glucosa) en sangre.

La insulina es una hormona que produce el páncreas que ayuda a que la glucosa entre en las células para que la usen como energía. La diabetes ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. En consecuencia, la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células.

Hay varios tipos de diabetes, pero los principales son:

La diabetes tipo 1 , que suele detectarse en la niñez o la adolescencia y se cree que está causada por una reacción autoinmune, es decir, que el cuerpo ataca por error a las células productoras de insulina en el páncreas.

, que suele detectarse en la niñez o la adolescencia y se cree que está causada por una reacción autoinmune, es decir, que el cuerpo ataca por error a las células productoras de insulina en el páncreas. La diabetes tipo 2, el tipo más común de diabetes, que ocurre cuando las células no usan la insulina adecuadamente.

Con el tiempo, si no se controla, la diabetes puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas, oculares o renales. Aunque no existe una cura, perder peso, cuidar la alimentación y realizar ejercicio físico de forma regular son algunas de las medidas más útiles para controlarla (además de la medicación, cuando es necesaria).

Dieta para diabéticos

La alimentación juega un papel crucial en el control de la diabetes, pues lo que comemos tiene un impacto directo en nuestros niveles de azúcar en la sangre.

Optar por alimentos saludables y controlar qué y cuánto comes de cada grupo de nutrientes ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre en un intervalo saludable y evitar subidas y bajadas.

De hecho, las pautas alimentarias son una de las primeras cosas que se les explica con detalle a las personas recién diagnosticadas de diabetes.

Una buena alimentación no solo ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, también puede mejora los perfiles de colesterol y la presión arterial, que pueden ser altos en las personas con diabetes.

En general, se recomienda que la dieta sea rica en nutrientes y baja en grasas, que incluya frutas, verduras, legumbres y cereales integrales y fuentes de proteínas magras.

Por lo que respecta a los hidratos de carbono, que son nuestra fuente principal de energía y cuya digestión genera glucosa, hay que recordar que las personas con diabetes tienen problemas para hacer que las células utilicen la glucosa, por lo que conviene evitar ingerir estos nutrientes en exceso. En especial, se recomienda limitar los hidratos de carbono no saludables, como los refinados y los azúcares, para minimizar los picos de glucosa en sangre.

qué Fruta puede comer un diabético

La fruta es una buena fuente de vitaminas, minerales y fibra (que hace que la absorción de los azúcares sea más lenta) y, dentro de una dieta sana y equilibrada, en general son un alimento muy beneficioso para las personas con diabetes.

De todas formas, algunas frutas son mejores que otras para las personas diabéticas, pues hay que tener en cuenta que las frutas contienen azúcares naturales que pueden afectar a los niveles de azúcar en sangre.

Las frutas ricas en fibra y bajas en azúcar generalmente son mejores y entre ellas están:

Las bayas (fresas, arándanos, frambuesas, moras).

(fresas, arándanos, frambuesas, moras). Los cítricos (naranjas, pomelos, limones y limas).

(naranjas, pomelos, limones y limas). Las ciruelas.

Los kiwis .

. Los melocotones .

. Las manzanas .

. Las peras.

Los aguacates.

Todas ellas tienen un índice glucémico bajo en comparación con otras frutas, lo que significa que no provocan un aumento rápido en los niveles de azúcar en la sangre.

¿Frutas prohibidas para diabéticos?

No habría frutas prohibidas para los diabéticos, sino frutas que conviene comer con más moderación si tienes diabetes.

Tal y como señala la Federación Española de Diabetes (FEDE) sí “deben restringirse los azúcares simples, como los presentes en zumos y néctares.” Tampoco son una buena opción las frutas en almíbar.

En cuanto a las frutas que conviene comer con más moderación, se trata de las frutas con un alto contenido en azúcar y elevado índice glucémico, como por ejemplo las uvas, los mangos, los plátanos maduros, los higos, los caquis o los dátiles.

En cualquier caso, es importante recordar que las cantidades de los alimentos y la ingesta total de hidratos de carbono son factores clave para las personas con diabetes a la hora de decidir tomar o no la fruta en un momento concreto.