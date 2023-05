El aminoácido de la dieta omnívora que puede favorecer la depresión junto a una microbiota alterada

Cada vez existen más evidencias sobre la relación entre el estado de la microbiota intestinal, la composición de la dieta y el riesgo de sufrir enfermedades mentales como la depresión. El estudio del eje microbiota-intestino-cerebro puede ofrecer nuevas vías de tratamiento para un problema de salud mental cuyo tratamiento actual es poco eficaz.

Un estudio, realizado por investigadores de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, y del Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI), halló que una ingesta dietética elevada del aminoácido prolina y una microbiota alterada se relacionan con la incidencia de la depresión.

LECTURA RECOMENDADA Los secretos para modificar la microbiota intestinal que te harán ganar salud

Exceso de prolina: un factor de riesgo para la depresión

La depresión afecta a 300 millones de personas, el 4,4 por ciento de la población mundial. Por ahora, la eficacia de los tratamientos está por debajo del 50 por ciento y, de los enfermos que responden bien a la medicación, el 40 por ciento recaen.

Según los investigadores, la prolina es el factor dietético con mayor relación con la depresión. Pero para que se convierta en un factor de riesgo es necesario que la microbiota esté alterada. Observaron que si se trasplantaba microbiota de personas deprimidas a ratones, estos se deprimían y aumentaban sus niveles en suero de prolina.

A partir del estudio, se puede deducir que reducir la ingesta de prolina y mejorar el estado de la microbiota intestinal podría ayudar a prevenir y tratar la depresión.

LECTURA RECOMENDADA La microbiota intestinal influye en tus emociones

Qué es la prolina

La prolina es un aminoácido no esencial (es decir, el cuerpo puede sintetizarlo a partir de otros aminoácidos) que participa en el metabolismo del glutamato y del GABA.

En qué alimentos se encuentra la prolina

La prolina abunda en alimentos como la gelatina, las carnes, los productos lácteos y, en menor medida, en alimentos vegetales proteicos.

Contenido aproximado de prolina en alimentos comunes por cada 100 gramos:

Carne de ternera: 1,7 g

Pollo: 1,3 g

Pescado graso: 1,5-1,8 g

Mariscos: 1,5-2 g

Leche: 0,3-0,5

Queso: 1-1,5 g

Huevos: 0,3-0,4 g

Legumbres: 1-1,5 g

Frutos secos: 0,5-1 g

Semillas: 1-1,5 g

La microbiota es clave en el riesgo de depresión

La prolina participa en los procesos bioquímicos que llevan a la depresión, pero por sí sola no la explican. En el estudio se observó que personas con una dieta rica en prolina no tenían niveles altos en la sangre y no sufrían depresión.

La clave estaba en la microbiota, en las bacterias intestinales que intervienen en la digestión y en el metabolismo de la prolina. Si la microbiota está sana, la prolina no aumenta.

Estudios anteriores habían mostrado que la disbiosis intestinal (por alteración de la microbiota) desencadena un estado proinflamatorio en el huésped al aumentar la permeabilidad de la barrera intestinal, que se asocia a ansiedad o la depresión.

LECTURA RECOMENDADA Qué es la disbiosis intestinal y cómo equilibrar la microbiota

Los investigadores descubrieron que las personas con depresión tienen niveles bajos de Bifidobacterium pseudolongum, especies de la familia Lachnospiraceae, productora de butirato, actinobacterias (Bifidobacterium spp. y Colinsella spp). En cambio, el estudio sugiere, a partir de la experimentación con animales de laboratorio, que la bacteria intestinal L. plantarum, que se encuentra disminuida en muchos pacientes con depresión, podría proteger frente a la depresión.

Algunos estudios preclínicos en modelos animales han sugerido que ciertas cepas de Lactobacillus plantarum podrían influir en los neurotransmisores y las respuestas inflamatorias en el cerebro, lo que podría estar relacionado con mejoras en el estado de ánimo y la función cognitiva. Pero por el momento no se puede concluir que los probióticos sean un tratamiento contra la depresión. Son necesarios más estudios clínicos.

LECTURA RECOMENDADA 4 errores frecuentes que perjudican la microbiota intestinal

¿Cómo se puede mejorar el estado de la microbiota intestinal?