12 razones detrás de la ausencia de período menstrual

¿Qué es la amenorrea? La amenorrea se refiere a la ausencia de un período, que es normal en ciertas circunstancias, por ejemplo, durante el embarazo, la lactancia o la menopausia. Sin embargo, también puede suceder que las mujeres más jóvenes pierdan su menstruación. Entonces los médicos hablan de la llamada amenorrea secundaria. La amenorrea primaria, por otro lado, se refiere a la ausencia de sangrado menstrual hasta los 16 años.

Causas mentales y físicas de la amenorrea

La interacción entre las hormonas FSH (hormona folículoestimulante), LH (luteínizante), estrógenos, GnRH (hormona liberadora de gonadotropina) y progesterona es responsable del proceso que termina en el período. Estas hormonas se producen principalmente en el hipotálamo y la glándula pituitaria (hipófisis). Por lo tanto, un trastorno en una o ambas regiones del cerebro puede ser responsable de la amenorrea.

1. Estrés

Ya se trate de tensión mental, crisis graves, viajes, decisiones importantes o presión de tiempo, el estrés físico o mental puede influir en la producción de hormonas de tal manera que no te venga la regla. La concentración de GnRH en el hipotálamo cae, interrumpiendo el ciclo. Las mujeres cuyos ciclos ya son irregulares corren un riesgo mayor de perder sus períodos por esta causa.

2. Enfermedades mentales y físicas

Las enfermedades mentales y físicas como la depresión, la psicosis, la anorexia, los trastornos bipolares o las fobias sociales también suponen un estrés para el organismo. La producción de GnRH se reduce, lo que tiene un efecto negativo en la producción de hormonas, por lo que se pierde el período menstrual.

3. Deporte competitivo

El deporte excesivo con muy poca regeneración y sueño, también puede causar que la producción de GnRH disminuya y el período menstrual se detenga.

4. Pérdida de peso severa o bajo peso corporal

Un peso corporal saludable es importante para que el ciclo funcione sin problemas. Sin embargo, si se pierde peso rápidamente en un corto período de tiempo, se corre el riesgo de reducir la producción de hormonas.

Esto también se aplica a un peso corporal demasiado bajo. Si no hay disponible una cierta cantidad de grasa corporal, la ovulación no se desencadenará porque el cuerpo no puede mantener un embarazo si hay falta de energía.

5. Óvulo mal implantado

Si un óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, por ejemplo en las trompas de Falopio, también puede faltar el período. Se trata de un embarazo ectópico y hay que actuar rápidamente, ya que el riesgo de daño a la trompa de Falopio aumenta a medida que se desarrolla el óvulo.

6. Medicamentos

Los preparados hormonales, los medicamentos contra el cáncer, los psicofármacos, la cortisona y los antihipertensivos también son posibles causas y pueden favorecer la ausencia de la menstruación.

Causas hormonales de la amenorrea

7. Interrupción de los anticonceptivos hormonales

La amenorrea posterior a la píldora puede darse después de suspender las píldoras anticonceptivas u otros anticonceptivos hormonales. Primero, el cuerpo tiene que aprender a producir hormonas nuevamente, lo que puede llevar de algunas semanas a meses.

8. Enfermedad de tiroides

Dado que las hormonas tiroideas juegan un papel importante en la producción de hormonas sexuales, tanto las hormonas tiroideas hiperactivas como las hipoactivas pueden provocar la falta de períodos.

9. Niveles elevados de prolactina

Esta hormona es responsable de prevenir la menstruación durante el embarazo y la lactancia y de estimular la producción de leche. Sin embargo, si el nivel de prolactina permanece elevado durante meses o años (síndrome de Chiari-Frommel), el sangrado menstrual también se detendrá.

10. Menopausia prematura

La menopausia prematura, que comienza alrededor de los 40 años, también puede entorpecer el ciclo, provocando períodos irregulares y perdidos.

11. Trastorno de los ovarios

Quistes de ovario, operaciones, tumores o tratamientos médicos como la radioterapia pueden alterar la producción de hormonas y ausencia de la menstruación.

12. Síndrome de ovario poliquistico

Este síndrome interrumpe la producción de hormonas en los ovarios y otros tejidos productores de hormonas. El síndrome se caracteriza por numerosos quistes en los ovarios, falta de ovulación y falta de menstruación. Suele estar acompañado de sobrepeso, resistencia a la insulina y exceso de andrógenos (hormonas masculinas).

El período se retrasa, ¿cuántos días es normal?

Muchas mujeres asumen que un ciclo normal dura alrededor de 28 días, pero el cuerpo no es un reloj suizo, las fluctuaciones del ciclo son completamente normales.

Las mujeres que no usan anticonceptivos hormonales pueden tener un ciclo de 24 a 38 días. Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh y el Instituto de Investigación Magee-Mujeres registró los ciclos de 130 mujeres durante 30 semanas. Se encontró que casi la mitad de los ciclos se pueden posponer siete o más días. El 20% de las participantes tenían fluctuaciones de 14 días o más.

Para determinar la amenorrea, es importante una historia clínica (anamnesis). A esto le siguen exámenes ginecológicos que incluyen ecografías y determinación de las hormonas prolactina, progesterona, estrógenos, andrógenos, FSH y LH. Si se sospechan problemas de tiroides, se agregan pruebas sobre las tres importantes hormonas tiroideas TSH, T3 y T4.

¿La amenorrea es peligrosa?

Si no tienes el período, se recomienda una visita al ginecólogo. Esto se aplica sobre todo cuando:

Tienes tres faltas seguidas.

Podría existir un embarazo.

El período menstrual no aparece después de tomar un nuevo medicamento.

Falta del período durante más de seis meses después de suspender los anticonceptivos hormonales.

Si hay síntomas adicionales como dolor abdominal, dolor durante las relaciones sexuales, dolor en el pecho o pérdida de líquido lechoso de los senos.

Si hay sospecha de ovario poliquístico, y hay pérdida de cabello, una voz más profunda y más vello corporal (por ejemplo en barba y pecho).

Terapia de la amenorrea: lo que tú puedes hacer

La falta de períodos a menudo por causas psicológicas puede solucionarse aprendiendo técnicas de relajación, meditación o yoga. En el caso de enfermedades mentales como la anorexia o la depresión, siempre se debe buscar ayuda profesional.

El ejercicio con moderación también puede ayudar. Si el exceso de deporte es el motivo de la falta del período, deberías reducir la intensidad y posiblemente también aumentar algo de peso. Una alimentación que proporcione energía y todos los nutrientes esenciales es clave.