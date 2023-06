¿El aceite de oliva caduca? ¿Caduca el azúcar, la miel o el arroz? Este es el tiempo que dura cada alimento

Seguramente alguna vez te habrás preguntado si el aceite de oliva caduca realmente, o si la sal caduca. O tal vez haya sido por las galletas, o incluso por el chocolate... ¿caduca? ¿Y qué de la miel? ¿Caduca también?

La mayoría de los personas busca en el envase de los productos una fecha y la interpreta como el momento a partir del cual no se debe consumir. Sin embargo, esta fecha puede ser la de "consumo preferente o recomendado", es decir, la que el fabricante estima como límite para que el producto conserve la máxima calidad. A partir de ese momento, puede que el sabor o la textura no sean tan buenos, pero su consumo no implica un riesgo para la salud. La fecha en que el consumo puede perjudicar la salud es la verdadera fecha de caducidad, que se utiliza en productos muy perecederos como carnes, pescados, productos al vacío o pasteurizados.

A continuación, repasamos los productos que suelen ofrecer una fecha de consumo preferente y cómo actuar en cada caso. Si se conservan bien y se observa su estado, se pueden consumir sin problemas después de la fecha indicada.

¿El aceite de oliva caduca?

El aceite de oliva no caduca, pero sí tiene fecha de consumo preferente (habitualmente entre dos y tres años desde el momento del embotellado).

Una botella cerrada puede durar en perfectas condiciones más allá de la fecha de consumo preferente. No obstante, cuando la botella se abre el aceite empieza a perder sus cualidades organolépticas y si lleva mucho tiempo su sabor y aroma pueden verse perjudicados.

Para conservarlo bien, conviene mantenerlo apartado de la luz y el calor.

¿La sal caduca?

La sal se almacena en las montañas durante millones de años, no se estropea tan rápido y en realidad no necesita una fecha de caducidad. Solo se requiere precaución con la sal que contiene aditivos como agentes separadores o yodo.

Para que se conserve, la sal no debe mojarse. La sal pura de mar, del Himalaya o de mesa que se ha almacenado en seco sazona bien incluso años después de su fecha de consumo preferente.

¿El azúcar caduca?

Al igual que la sal sin tratar, el azúcar puede atraer humedad y aglomerarse. Pero no se estropea. Por lo tanto, la fecha de caducidad es innecesaria para el azúcar y puedes usarlo durante mucho tiempo si lo guardas en un lugar seco.

Para mantener la humedad alejada de azucareros y saleros es buena idea poner unos granos de arroz dentro, pues absorben la humedad.

¿La miel caduca?

Incluso después de muchos meses y sin abrir, la miel sigue siendo oro dulce. Puede que cristalice debido a la temperatura; si la quieres líquida solo tienes que calentarla al baño María.

Cuando se almacena en un lugar fresco, seco e higiénico, la miel generalmente permanece comestible mucho después de la fecha de consumo preferente.

Si aparece moho en la miel, lo más probable es que no sea por culpa de la humedad y las bacterias que han dejado las cucharillas y que antes estuvieron en la boca o en otros productos.

¿Caduca el arroz blanco?

A diferencia del arroz integral, con su mayor contenido de grasa, el arroz blanco no se echa a perder. Cuando se almacena en un lugar seco y oscuro, el grano básicamente dura para siempre.

Los tarros o latas con tapón de rosca son ideales para almacenar arroz durante mucho tiempo. Debes tener en cuenta que también le gusta la oscuridad, especialmente cuando el envase se ha abierto.

¿Caduca la pasta?

La pasta seca hecha con sémola de trigo duro se puede disfrutar durante mucho tiempo. Si se ha superado la fecha de consumo preferente, debes prestar atención al olor y a la composición de la pasta para determinar su vida útil.

Las excepciones son las pastas con huevo o cereales integrales, que pueden estropearse antes.

¿Caducan las legumbres secas?

Las legumbres de todo tipo suelen conservarse mucho más tiempo cuando están secas. Las alubias, las lentejas y los garbanzos que compras secos en paquetes pueden durar meses. El requisito previo es almacenarlos en un lugar fresco y seco, pero no en el refrigerador.

Sin embargo, el tiempo de cocción puede cambiar después de que haya expirado la fecha de consumo preferente. Si huelen o se ven raras antes o después de cocinarlas, es mejor desecharlas. Lo mismo se aplica en el caso de que se hayan establecido parásitos como las polillas.

¿Caduca el café?

El café comienza a amargar en cuanto se abre el paquete, pero un paquete cerrado con granos molidos o enteros no necesita realmente una fecha de caducidad.

El paquete sellado dura prácticamente para siempre. Una vez abierto, pierde gradualmente el aroma.

¿El chocolate caduca? ¿Y las galletas?

Las galletas y el chocolate se pueden comer durante varios meses después de la fecha de consumo recomendado. Sin embargo, cualquiera que haya comido chocolate fresco sabe que el sabor es insuperable.

¿Caduca el agua mineral?

El agua sin abrir se puede conservar durante meses, pero hay una diferencia entre las que están envasadas con plástico o con cristal. Después de la fecha de consumo preferente puede aumentar la liberación de sustancias procedentes del plástico, que, por otra parte, siempre puede producirse.

Por tanto, no es recomendable conservar el agua en botellas o garrafones de plástico. Sin embargo, el agua mineral en botellas de vidrio se conserva mucho más tiempo.

¿Caduca la pimienta?

En principio, las especias tienen fechas de consumo preferente y caducidad, pero si se conservan bien, tardan mucho en ponerse malas. Eso sí, después de muchos meses, el aroma puede disminuir y con él el sabor. El olor y el sabor son los mejores indicadores para saber si el producto sigue siendo comestible.

¿Caducan los productos congelados?

Los productos congelados pueden durar varios meses tras la fecha de consumo preferente, sobre todo si se ha respetado escrupulosamente la cadena del frío.

Si se abre el congelador con frecuencia, la calidad de los alimentos en envases abiertos puede resultar perjudicada.

¿La harina caduca?

Al igual que el azúcar o la sal, la harina se puede conservar durante mucho tiempo más allá de la fecha de consumo preferente. Siempre es importante que la revises en busca de humedad, grumos o polillas. El sabor (enranciamiento) y el olor también deben ser perfectos.

La Plodia interpunctella es la polilla de la harina y otros alimentos. Aunque no representa ningún peligro para la salud de las personas, a nadie le gusta verlas en los paquetes. Las largas pueden perforar perfectamente paquetes de papel, cartón e incluso plástico, haciendo pequeños orificios para entra en el producto y alimentarse.

La manera de evitarlas es guardar la harina, el arroz u otros cereales secos en frascos de cristal o plástico duro.

¿Caduca la mostaza?

La mostaza también es uno de esos productos que duran mucho más que lo indicado en la fecha de consumo preferente.

En general, la mostaza debe conservarse en el frigorífico cuando está abierta. Incluso entonces, la mostaza se mantiene sin estropearse durante mucho tiempo. Sin embargo, el sabor puede deteriorarse con el tiempo.