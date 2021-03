Ayudas naturales contra las enfermedades autoinmunes

Encontrarse hoy día como médicos ante una enfermedad autoinmune supone a la vez un reto –en el que se sienten los límites de nuestro saber– y un modo de abrir los ojos y el corazón a los interrogantes que nos plantean los enfermos, la mayoría de ellos declarados incurables.

Los avances en la inmunología y también en el conocimiento de la psique obligan a plantearse nuevos interrogantes, como por ejemplo: qué significa esa enfermedad, cuál es su finalidad, con qué intención la produce el cuerpo, si al hacerlo este actúa de forma inteligente...

Numerosos compañeros médicos tienen claro su tratamiento con corticoides e inmunosupresores, y acaso no se cuestionen nada, aunque es difícil no sentir impotencia por ejemplo ante un paciente de ELA (esclerosis lateral amiotrófica), que se va quedando paralizado progresivamente sin saber por qué.

Las notables diferencias entre estas dolencias llevan a estudiar a quien las sufre de forma particular. Cada enfermo presenta una clínica distinta según sus peculiaridades o incluso de las enfermedades asociadas que pueda experimentar.

Algunas, después de una o dos crisis, mejoran espectacularmente, a veces sin tratarlas, y no vuelven a aparecer. Otras, en cambio, evolucionan de forma crónica.

Indagamos entonces dónde reside la causa: si es ambiental, si tiene que ver con el estilo de vida, cuál puede ser la dieta, el ayuno o la planta que más puede ayudar...

Desde el criterio de la medicina naturista me pregunto por la capacidad de autocuración ante estas enfermedades.

Se llama enfermedades autoinmunes sistémicas a las que se producen cuando los anticuerpos del organismo atacan antígenos no específicos de un órgano.

Se incluye entre ellas:

Existen asimismo síndromes locales de carácter autoinmune. A diferencia de las sistémicas, afectan a un tejido en particular.

Pueden ser de carácter endocrino (diabetes tipo 1, enfermedad de Addison, tiroiditis de Hashimoto...), dermatológico (pénfigo vulgar) o hematológico (anemia hemolítica autoinmune).

Pueden incluirse pues también entre ellas la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Graves, la hepatitis autoinmune, la miastenia gravis, el mixedema primario, las neuropatías, la celiaquía, la uveítis...

No estamos hablando de dolencias minoritarias, todo lo contrario: se calcula que en los países ricos afectan a entre un 3 y un 7% de la población. Como vemos, se trata de enfermedades frecuentes en la actualidad y algunas de ellas bastante graves.

El sistema inmunitario no es solo un sistema de defensa, sino también un sistema de tolerancia que equilibra el organismo entre sí y con el exterior.

Al hablar del sistema inmunitario realizamos una abstracción, pues en la práctica el organismo no conoce sistemas, todo él está relacionado en sí mismo formando una identidad.

Para proteger la cualidad esencial de la vida, que es la identidad, el sistema inmunitario y el neurológico incorporan el ambiente, es decir, algo que no es idéntico a ellos mismos, pero que les permite equilibrar su peculiaridad genética sin menoscabo de su integridad, respondiendo a las variaciones del entorno en el que este ser vivo se mueve.

Suelen diferenciarse dos tipos de inmunidad:

También cabe distinguir entre respuesta primaria, cuando el cuerpo toma por primera vez contacto con el antígeno, y secundaria. Gracias a su memoria, este sistema reacciona rápidamente al segundo o tercer contacto.

Esto se consigue a través de las respuestas inmunitarias celular y humoral:

Desde la primera época de la vida cada linfocito B se prepara para actuar contra un antígeno específico. Otros linfocitos B se convierten en células memoria para un determinado anticuerpo.

La capacidad de aceptar la presencia de elementos del organismo y algunos que vienen de fuera se llama tolerancia.

Tiene una base genética, pero se desarrolla en contacto con el medio externo. Se establece durante los seis primeros años de vida, durante la maduración del sistema inmune, y sucede en la glándula timo.

El timo y sus células, los linfocitos T4 y T8, entran en contacto con antígenos corporales. Los linfocitos específicos para atacarlos se desactivan por un mecanismo de detección, pero, como no es posible que desaparezcan todos, se generan linfocitos que atacan a los que son potencialmente perjudiciales.

Entre los antígenos propios que los linfocitos reconocen con más facilidad están los antígenos de histocompatibilidad. Si tienen estos mismos antígenos se pueden hacer trasplantes de tejidos. De lo contrario, habrá rechazo.

Para que se dé el mecanismo de tolerancia es preciso que las células presentadoras de los antígenos propios dispongan en su superficie de los antígenos de histocompatibilidad.

Así, los linfocitos T cooperadores reconocerán como propio un antígeno extraño si les es presentado junto a un antígeno histocompatible. Si estos antígenos de histocompatibilidad se modifican, serán atacados por linfocitos T citotóxicos.

Esta tolerancia puede fallar por distintos motivos:

Las enfermedades autoinmunes pueden sobrevenir por un fallo de algún linfocito supresor. Una infección viral o una vacunación también pueden desencadenarlas, cuando se une un antígeno extraño con los propios y el organismo lo ataca al no reconocerlo adecuadamente.

Otro tanto sucede si un antígeno de histocompatibilidad experimenta un desarrollo anormal o si un antígeno extraño tiene semejanzas con los propios.

Las variaciones hormonales, más frecuentes en las mujeres, también influyen. En la enfermedad de Graves-Basedow los anticuerpos imitan la función de las hormonas tiroideas y eso produce hipertiroidismo.

En ocasiones se producen anticuerpos que atacan antígenos diseminados en determinados órganos: en el riñón eso origina la glomerulonefritis, mientras que en las articulaciones da lugar a la artritis reumatoide.

La médula ósea es la base real y exclusiva de la identidad. Si la sustituimos en un injerto, la identidad sigue estando en la médula. Esto refleja la prioridad filogenética y la supremacía de la médula, su inteligencia es la que determina quién es el extraño.

El mecanismo de defensa de la identidad de la médula es rígido, para impedir intromisiones de células extrañas, pero a la vez de gran plasticidad y flexibilidad, pues adquiere funciones nuevas y se va adaptando.

La capacidad para reconocer sustancias propias o extrañas como no agresivas y no desencadenar producción de anticuerpos contra ellas es adquirida y específica, no es innata.