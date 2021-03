Tu menú semanal vegano para el mes de marzo

En marzo llega el fin del invierno y la promesa de una naturaleza que despierta. Y es que antes de que acabe el mes llegará el equinoccio de primavera. Con días mucho más largos y un tiempo más amable que en meses anteriores, disfrutar del mar o la montaña es mucho más apetecible. También iremos dejando atrás las cocciones largas y los platos densos y contundentes poco a poco.

Como en otras épocas de transición, vamos a poder tener a lo largo de varias semanas frutas y verduras típicamente de invierno junto a otras mucho más primaverales.

Con ellas he preparado el menú semanal que te presento hoy, un menú de temporada para toda la semana con propuestas de desayuno, comida y cena.

Puedes descargarte el menú semanal de marzo aquí.

Un menú semanal con frutas y verduras de temporada

La importancia de consumir verduras frescas en crudo, a diario, es una cuestión que en invierno a algunas personas les cuesta mucho más. El frío estacional nos lleva a buscar alimentos calientes y es posible que algunas personas eliminen las ensaladas o los crudos diarios.

La primavera es, sin duda, una excelente puerta de entrada a consumir más crudos, ya que las cremas frías y las ensaladas nos apetecerán mucho más. Por lo tanto, vamos a aprovechar este mes de renacimiento para incluir esta práctica en nuestro menú semanal saludable y, por tanto, en nuestros hábitos diarios.

Marzo es, además, el mes en el que las vainas frescas están en su mejor momento. Muchas de ellas se pueden consumir crudas o con un ligero hervor, como los guisantes o lo tirabeques. También es un gran momento para las habas tiernas. No me he olvidado de las vainas en el menú semanal, ¡inclúyelas al gusto!

Tampoco nos podemos perder los ajos y cebollas tiernos, que nos dan un contrapunto ideal en las ensaladas, pero también bien picadas en potajes o guisos. Si te parecen muy fuertes, los puedes encurtir en casa.

Para las ensaladas y los buddha bowls recuerda que seguimos en época de escarola y que también hay disponibles berros, canónigos y las primeras acederas. Si quieres un punto picante, refrescante y diferente, podemos añadir rabanitos.

Una de las noticias más esperadas es la llegada de la temporada de fresas. Atrévete a usarlas en ensaladas, no solo como desayuno o postre. Y si compras en gran cantidad, ya que a veces vienen en caja, o bien si las ves bien de precio, pero muy maduras, recuerda que convertirlas en compota es muy sencillo y podrás alargar la vida de las fresas durante meses. En el menú semanal te la he propuesto en uno de los desayunos, ¡cómo no!

Las frutas exóticas de cultivo nacional siguen de temporada: aguacates, kiwis, mango, piña o papaya. Esta última es ideal para mejorar las digestiones, una fruta muy interesante para incorporar tras una dieta blanda y para aquellas personas que necesitan alimentos calmantes del aparato digestivo.

Con la llegada del buen tiempo, también llegan algunos días en los que nos apetece un refresco. Aprovecha los cítricos de temporada para hacer refrescantes bebidas saludables: pomelos, limas y, por supuesto, limones. Un toque de menta, un poco de té verde, agua fresca y tiempo para infusionarlo todo.

Desayunos y meriendas

Esta época sigue siendo buena para los lattes y los porridges, pero también podemos empezar a introducir helados caseros a base de plátano y otras opciones frías, como mousses y yogures vegetales, barritas de cereales o galletas saladas con patés vegetales. Encontrarás varias propuestas en el menú semanal de temporada para el mes de marzo.

La fruta fresca es una buena opción a cualquier hora del día, como postre o como ingredientes en las comidas. Entre hora, junto a los frutos secos, es la opción más socorrida.

Nos hidrataremos principalmente con agua, ensaladas y fruta frescas. Las infusiones y los caldos suaves, sin sal, son una buena segunda y tercera opción.

Comidas y cenas

Para comer y cenar encontrarás en el menú muchos ingredientes frescos o hechos al vapor, pero también opciones calientes y de cocción larga como sopas, cremas, algún potaje o diferentes platos al horno.

Aprovechando que aún es buena época para las coles, las encontrarás crudas en forma de ensalada de col. También encontrarás endibias, cebolletas y otros alimentos con compuestos amargos o azufrados que ayudan a cuidar del hígado de cara a la primavera.

En varias recetas encontrarás la sugerencia de utilizar verduras de temporada. Si tienes dudas, puedes consultar nuestro calendario de frutas y verduras de temporada.

Encontrarás muchas de las recetas propuestas en el menú en este blog y en otras secciones de nuestra web, como el bowl de açaí con cacahuetes que he incluido como una de las opciones de desayuno, la crema de avena con calabaza, la boloñesa de lentejas, las croquetas de mijo y zanahoria, los nuggets o falafels de garbanzo con semillas de cáñamo, el curry de coliflor, la tortilla de patatas vegana, los kebabs de berenjena, el tofu picante o mapo doufu, la panaché de verduras de temporada o el chilli sin carne.