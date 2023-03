Párpados hinchados: causas y soluciones naturales

Levantarte por la mañana con los ojos hinchados puede ser una señal de que no has dormido lo suficiente (o has dormido demasiado), pero también puede ser un indicio de diversas enfermedades. A menudo esta inflamación, que puede ir acompañada de picor o dolor leve, desaparece en un día, pero en otros casos puede durar algo más. Afortunadamente, algunos remedios naturales pueden ayudarte a aliviar los síntomas.

Párpados hinchados: posibles causas

La principal causa de la hinchazón en los párpados es la retención de líquidos, algo que puede ocurrir por diversos factores, como la falta de sueño, una dieta rica en sal, determinados medicamentos o cambios hormonales, entre otros. Como la piel de alrededor de los ojos es muy fina, cuando el cuerpo retiene líquidos la hinchazón es más visible en los ojos.

Generalmente, cuando la causa es la retención de líquidos, la hinchazón afecta a los dos ojos a la vez y puede ser más evidente por la mañana, al levantarse.

Detrás de una inflamación en los tejidos de alrededor de los ojos también puede haber otras causas, como:

Las infecciones oculares bacterianas o virales , como la conjuntivitis, la celulitis orbitaria, el herpes zóster oftálmico, la blefaritis o la fiebre del Nilo Occidental.

, como la conjuntivitis, la celulitis orbitaria, el herpes zóster oftálmico, la blefaritis o la fiebre del Nilo Occidental. El chalazión , que se produce cuando una glándula sebácea del párpado se obstruye e inflama, puede causar inflamación y una protuberancia en el párpado.

, que se produce cuando una glándula sebácea del párpado se obstruye e inflama, puede causar inflamación y una protuberancia en el párpado. Una reacción alérgica a alguna sustancia como el polvo, el polen, los productos químicos, los alimentos o la piel de algunos animales.

a alguna sustancia como el polvo, el polen, los productos químicos, los alimentos o la piel de algunos animales. Un arañazo o una lesión en el párpado .

. Enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico o el síndrome de Sjögren pueden provocar inflamación en diversas partes del cuerpo, incluidos los párpados.

como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico o el síndrome de Sjögren pueden provocar inflamación en diversas partes del cuerpo, incluidos los párpados. Los problemas de tiroides son otra de las posibles causas. La enfermedad de Graves (que también es una enfermedad autoinmune) puede provocar un problema ocular denominado oftalmopatía tiroidea, que provoca hinchazón y enrojecimiento de los tejidos de alrededor de los ojos.

LECTURA RECOMENDADA Remedios caseros para los ojos cansados, las ojeras y las bolsas

Remedios naturales para los párpados hinchados

Es importante identificar cuál es la causa de la inflamación para poder encontrar la mejor solución. No obstante, hay algunos remedios naturales pueden resultar eficaces para reducir una hinchazón leve de los párpados. Entre los más eficaces están:

Si la hinchazón es debida a una alergia, irritación o lesión , aplicar compresas frías puede ayudar. Puedes usar una bolsa de hielo envuelta en una toalla o un paño humedecido con agua fría. En caso de que la hinchazón se deba a un chalazión o una infección es mejor usar compresas calientes para suavizar la obstrucción y promover la circulación sanguínea. En cualquier caso, no excedas los 10-15 minutos para evitar daños en los ojos o la piel de alrededor.

, aplicar puede ayudar. Puedes usar una bolsa de hielo envuelta en una toalla o un paño humedecido con agua fría. En caso de que la hinchazón se deba a un es mejor usar para suavizar la obstrucción y promover la circulación sanguínea. En cualquier caso, no excedas los 10-15 minutos para evitar daños en los ojos o la piel de alrededor. La manzanilla es uno de los mejores remedios gracias a sus propiedades antiinflamatorias y calmantes . Puedes hacer una infusión de manzanilla , dejarla enfriar y aplicarla sobre los ojos con una compresa.

es uno de los mejores remedios gracias a sus . Puedes hacer una , dejarla enfriar y aplicarla sobre los ojos con una compresa. El pepino, además de tener propiedades antiinflamatorias, es refrescante y aporta humedad. Puedes aplicarte rodajas de pepino fresco sobre los párpados durante unos 10 a 15 minutos.

LECTURA RECOMENDADA 5 remedios caseros contra la conjuntivitis

El agua con sal alivia la inflamación y tiene propiedades antibacterianas y antisépticas que pueden ayudar a reducir el riesgo de infecciones. Disuelve una cucharadita de sal en un vaso de agua tibia y aplícalo sobre los ojos cerrados con una compresa.

alivia la inflamación y tiene propiedades antibacterianas y antisépticas que pueden ayudar a reducir el riesgo de infecciones. Disuelve una cucharadita de sal en un vaso de agua tibia y aplícalo sobre los ojos cerrados con una compresa. El té verde es rico en antioxidantes y tiene propiedades antiinflamatorias. Aplícalo del mismo modo que la manzanilla, es decir, prepara una infusión y aplícala con una compresa una vez esté tibia. También puedes prepararla el día antes y guardarlo en la nevera durante la noche para usarlo en frío.

También es importante descansar y evitar las lentillas o cualquier tipo de maquillaje en los ojos.

Si la hinchazón persiste o se acompaña de otros síntomas (como dolor, cambios en la visión, enrojecimiento, sensibilidad a la luz o secreción en los ojos), es recomendable consultar a un médico.